台灣是否爭取參與日菲經濟海域談判？ 外交部回應了

日菲將啟動專屬經濟區(EEZ)談判，對於台灣是否爭取參與談判？外交部亞東太平洋司長林昭宏今(11)日在行政院會後記者會坦言，我方未曾要求加入日菲雙邊談判。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕日菲將啟動專屬經濟區(EEZ)談判，外界質疑政府遇到日菲就軟弱，台灣是否爭取參與談判？對此，外交部亞東太平洋司長林昭宏今(11)日在行政院會後記者會坦言，我方未曾要求加入日菲雙邊談判，另外也同步向日菲兩國政府表明，日菲雙邊未來如果進行相關談判，應充分顧及我國與相關海域權益重疊的事實與權益。

林昭宏表示，我國作為相關海域權益當事方，各方任何的協商談判，皆不得損及我國權益及利益。依維也納條約法公約及國際司法判例，日本及菲律賓未來相關的劃界談判及結果，均不影響我國依國際法及海洋法所享有的主權利益，也不影響台日或台菲雙邊既有的漁業協定的執行。

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林昭宏強調，外交部與各部會也注意到中國藉口此案，持續在我國東部海域從事非法活動，干擾自由航行的外籍船隻，外交部再次強調，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權以日本與菲律賓未來可能進行的海域劃界談判為藉口，趁機擴張在台灣周邊海域的管轄主張，外交部鄭重呼籲國際社會，共同關注中國破壞區域和平穩定，及挑戰國際秩序的不法行為。

行政院發言人李慧芝則說，外交部長林佳龍已對外說明，針對日菲兩國啟動經濟海域的談判，也已表達不涉及第三方國際法上的相關權益。台灣與日菲兩國持續保持聯絡，也向兩國政府表達台灣立場。我們跟日菲兩國也都分別簽有漁業協議，政府立場非常清楚，就是台灣主權、漁權及海權權益，特別是漁民作業權益都是會得到確保的。

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