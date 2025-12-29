即時中心／潘柏廷報導

隨著2025年末在即，台北市長蔣萬安昨（28）日也剛從上海「雙城論壇」返台，但中國解放軍東部戰區今（29）日上午卻無預警宣布，今日起要在台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部進行「正義使命-2025」演習，形同圍台軍演，消息一出受到各界關注。對此，交通部長陳世凱受訪就是否禁航一事也表態了！

中國「圍台軍演」今日再添一例，解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。

廣告 廣告

施毅宣稱，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。「這是對『台獨』分裂勢力和外部幹涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

對此，陳世凱今日前往立法院交通委員會報告並備詢前，就媒體詢問是否會因應圍台軍演是否禁航一事，陳世凱則回應「我們都有掌握，也都還在評估影響」。

原文出處：快新聞／台灣是否禁航？共軍突宣布圍台軍演 陳世凱表態了

更多民視新聞報導

中國對台發動5大威脅 賴清德批在野黨一中同表：以身為中國人為榮

以色列正式承認索馬利蘭！矢板明夫曝對台「極重要訊號」

印太局勢亂源！中國宣布「正義使命-2025」圍台軍演 演練要港要域封控

