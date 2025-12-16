台灣是否適用日本「集體自衛權」？高市早苗重申立場這樣說

日媒《共同社》報導，日本首相高市早苗今（16）日在參議院預算委員會答詢時表示，關於行使集體自衛權時，構成「存立危機事態」要件之一的「與我國具有密切關係的他國」，除美國之外，可能符合該條件的國家「將相當有限」。至於台灣是否屬於其中，高市僅表示，並非事前即可特定，而是必須「依個別、具體情況進行判斷」。

高市早苗指出，所謂「存立危機事態」，係指「與我國具有密切關係的他國遭受武力攻擊」，並被判斷為「足以威脅我國存立，且國民的生命、自由與追求幸福的權利有從根本遭到顛覆的明顯危險」的情況。在此情形下，日本得以集體自衛權為依據行使武力。

在當天的預算委員會中，立憲民主黨會派成員廣田一（無黨籍）要求撤回過去曾指出「台灣有事」可能構成存立危機事態的國會答辯內容。對此，高市早苗重申，「何種事態符合存立危機事態，須依實際發生時的具體狀況進行綜合判斷」，並強調政府立場「一貫未變」。

同場質詢中，令和新選組議員奧田ふみよ亦發表長時間發言。奧田表示，自己是在本屆參議院選舉中首次當選國會議員的鋼琴教師，同時也是3名子女的母親，強調「守護孩子是政治的責任」。她直言，若放任現況持續，未來恐出現以「保護孩子」之名，實際卻將孩子推向死亡的暴力政治，因此才站上國會向首相發聲。

奧田指出，母親並非為了讓孩子上戰場而生育，並要求高市首相當場承諾「絕不讓孩子上戰場，也絕不讓孩子捲入戰爭」，並限定在10秒內以「是或否」作答。對此，高市回應稱，「我會為了守護重要孩子們的生命而戰」。奧田發言期間，議場內出現騷動與插話。委員長藤川政人隨後表示，已接獲關於發言中「不適切言辭」的指摘，將於事後在理事會中調查速記紀錄，並研議適當處置。

