台灣是地球上最難打的戰場！軍事專家郭育仁揭中國航空母艦「致命問題」

記者陳思妤／台北報導

國策研究院副院長郭育仁接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪（圖／話時代人物）

中國不斷對台恫嚇，美國五角大廈報告指出，中國預期在2027年底前具備對台灣作戰並取勝的能力。國策研究院副院長郭育仁接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時指出，台灣可能是地球上最難打的一個戰場之一，且若爆發現代化的戰爭，中國的火炮可能把日本和菲律賓捲入戰事，美國、日本跟菲律賓會自動被捲入台海戰爭，而中國的航空母艦不僅和美國無法比，太落後了，還有最致命的問題就是，完全沒有實戰經驗。

《話時代人物》主持人鄭弘儀專訪郭育仁，對於台灣、美國以及中國軍事實力進行分析。鄭弘儀詢問，美國一直警告，2027年中國會有能力打台灣，這是真的嗎？屆時美國以及日本、韓國、菲律賓等鄰國態度為何？郭育仁直言，正確的講法是，這是一個政策目標，而大部分的政策目標都是不切實際的，事實上，台灣可能是地球儀上「最難打的一個戰場之一」，70%以上都是高山，3000公尺以上的高山有200座，地形、地物、地貌實在是太難打了。

郭育仁指出，台灣四面環海，可是台灣海峽的平均深度實在太淺，所以大規模的侵台戰爭不會當面從台海過來，且中國的驅逐艦都超過1萬噸，在台灣海峽航行要非常小心。鄭弘儀追問，意思是會不小心觸礁？郭育仁直言，不只這樣，還可能為了閃避海底地形，反而暴露自己，「讓岸置的反艦飛彈更容易命中」。

國策研究院副院長郭育仁接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪（圖／話時代人物）

郭育仁進一步說明，若中國從東北面攻台那會腹背受敵；而東岸的話，花東是縱谷，「選擇縱谷來登陸那是找死」，台灣適合登陸的地點不多，只有高雄到屏東一帶，但即使登陸了，假設台灣地面守備有10萬人，算上死傷率，中國需要的登陸人數要達到50、60萬，全世界沒有一個國家有這麼大的兩棲作戰能量，目前為止連美國也不到30萬。

而且，郭育仁直言，若是台灣爆發任何現代化的戰爭，中國飛彈、軍機的火炮都可能把日本和菲律賓捲入戰事，而這兩國都是美國的盟邦，意思就是台灣一旦爆發戰爭，幾乎已經確定會把周邊的國家都捲入戰事，這無關乎政治決定，不是他們會不會介入，而是美國、日本跟菲律賓會自動被捲入台海的戰爭。

鄭弘儀也關心，美國和中國航空母艦之間的戰力比較？郭育仁直呼，如果是遼寧艦、山東艦，那跟美國航母是沒有辦法比較，「這個是太落後了！」而且中國航空母艦「最致命的問題」是航空母艦是很顯眼的目標，和其他艦之間的分工合作要靠時間跟經驗累積，中國擁有航空母艦也才十年的時間而已，完全沒有實戰的經驗。

國策研究院副院長郭育仁接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪（圖／話時代人物）

此外，鄭弘儀提到，美國希望台灣變成一隻豪豬，不會去侵犯別人，但獅子、老虎和豹吃不了，到底台灣是不是豪豬？郭育仁指出，第一島鏈有三隻豪豬，包括台灣、日本跟菲律賓，日本的12式反艦飛彈、菲律賓的堤豐系統，射程都可以打到中國本土，而台灣也有「雄三增程」，前總統蔡英文執政8年，以及總統賴清德上任後，也一直增加防空飛彈跟反艦飛彈的部署。

郭育仁說，台灣在製造飛彈的能力是舉世聞名的，北台灣是全世界防空飛彈最密集的地方，就是要保護大台北地區，讓解放軍投鼠忌器。他舉出，每次中國軍機擾台，逾越台海中線之後比較少往北邊跟南邊推進，因為離台灣的防空陣地愈近，就是在暴露自己。他直言，現代的空戰幾乎都是打系統戰，如果是共軍迫近台灣，台灣的空軍搭配地面防空飛彈迎擊，「這個我們的勝算其實是滿高的」。

