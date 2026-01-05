台灣是最危險地方？謝金河點名1國家：坦克可長驅直入

長期處於緊張狀態的兩岸關係與朝鮮半島局勢再次成為討論焦點。（示意圖／Unsplash）





隨著美國日前對委內瑞拉採取大規模軍事行動，並逮捕該國總統馬杜洛，全球地緣政治的板塊發生劇烈震盪，也讓長期處於緊張狀態的兩岸關係再次成為討論焦點，更有外媒直接點名台灣是「地表最危險地方」，對此，財訊傳媒董事長謝金河認為，南朝鮮絕對比台灣來得危險。

地緣政治權力平衡出現微妙位移

謝金河引述財訊專欄作家印和闐的分析指出，今年朝鮮半島爆發衝突的機率可能高達80%，尤其南韓領導人李在明在此關鍵時刻啟程訪中，其立場是否會向北京傾斜，將直接影響東北亞的戰略格局。

謝金河擔憂，若南韓外交政策出現轉向，不僅會影響美日韓同盟的穩定度，更可能讓北韓領導人金正恩在川普政府的對外政策中獲得更多籌碼，進而加劇地區的不穩定性。

海峽屏障與陸地邊境的防禦差異

謝金河說明，他認為台灣海峽具備天然的海上屏障，對進攻方而言是極大的阻礙；反觀南北韓，僅隔著一條寬約4公里的非軍事區，地理上極易受到突襲。他指出北韓曾為了南侵挖掘多條地下地道，大軍與坦克隨時具備直入首爾的能力。

謝金河也對於《經濟學人》雜誌連年稱台灣為最危險地區感到不解，強調在陸地接壤且政治極度對立的環境下，南韓的國安威脅事實上比台灣更為迫切，「中共要越過台灣海峽有相當難度，但北朝鮮大軍出動坦克就可以長車（驅）直入」。

經貿層面應強化記憶體供應鏈分散

謝金河也從經濟數據提出警訊。他分析2025年台灣因為高頻寬記憶體（HBM）的需求，對南韓的貿易逆差已超過338億美元，顯見台灣科技產業對南韓的高度依賴，建議台灣企業應考慮增加向美光等美系大廠採購HBM，提早分散記憶體供應來源。

謝金河強調，只有在經濟上降低對特定國家的依賴，並正視南韓潛在的軍事風險，台灣才能在變幻莫測的國際局勢中，維持自身的戰略彈性與經濟安全。

