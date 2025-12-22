台灣是美國設下的圈套？介文汲：大陸堅持和平統一

介文汲直言，美方想把台灣當圈套，用城鎮戰拖住大陸，但大陸對和平統一有耐心。（示意圖／Shutterstock／達志）

美國總統川普決定對委內瑞拉實施部分封鎖，施壓升級，但有外媒評論，此舉也可能削弱美國一項核心政策目標：嚇阻中國大陸對台灣進行海上封鎖。前駐紐西蘭代表介文汲直言，美國想打造台灣成刺蝟島，用城鎮戰拖住大陸，但兩岸同文同種有感情交流，對岸一直都堅持和平統一。

21日在《Cti Talk網路論壇》節目，主持人洪淑芬提到，是否透過川普對委內瑞拉的施壓，北京也會有一些藉口可以對付台灣？

介文汲直言，西方人講兩岸關係都忽略了一點，兩岸是同文同種，都是中國人。不論台獨怎麼想，對中國大陸來講都是一個內戰屬性，即使（武力）統一之後，大陸也要面臨治理的問題。所以西方都忽略了這個事實，大陸對台灣的看法、考量，「長期性怎麼看台灣。」

介文汲指出，大陸領導人一直都堅持，是用「和平統一」的方式，然後現在大陸的做法就可以看得出來，是在創造條件。什麼條件？就是大陸必須要對台灣的人民，大陸的政府、大陸人民的現狀、方方面面，要對台灣人民造成一個吸引力，「這是大陸的耐心之所在！」

介文汲強調，這也就是幾十年前鄧小平所講過的，他說「我們現在是用經濟來統一台灣」，也就是說兩岸如果說大家生活水準、社會發展各方面，達到比較相等、比較接近的時候，他們認為是一個比較好的大環境。「那武力呢？大陸的講法、意境都說，這是備而不用的！」

介文汲表示，「這是迫不得已才用的！而且這些什麼封鎖啦等等做法，我覺得聽聽就算了。因為我其實認為，對大陸來講的話，首戰即終戰，就是要速戰速決。而且，儘量要造成最少的傷亡！」美國並不是不了解，所以最近對台軍售都往一個方向，就是刺蝟之島，要把在台灣島內打城鎮戰、游擊戰、全民戰、人海戰，變成物理上可行。對美國，台灣是美國設下的圈套，把大陸拖在台灣這個戰場上。

介文汲直呼，兩邊都是中國人，我們是靠文化背景、語言、互相交流的情感，在彼此增加了解，「西方人不了解！」

