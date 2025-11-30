台灣是美國「克制中共的王牌」？明居正警告棄台下場：美國財政恐崩潰

美國總統川普近日表示，明（2026）年４月將訪問北京，同時邀請中國國家主席習近平赴美訪問，引發不少國人擔憂川習頻繁接觸，勢必觸及台灣問題，擔心會有重大宣示的改變。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，台灣是目前美中競爭的主要標的，失去台灣美國恐將離開亞洲。美國不太可能將台灣當作與中共交易的籌碼，因為台灣是美國可以克制中共最重要的一張牌。

美國重視台灣不只晶片 更看價值觀與安全夥伴

明居正指出，2026年川習會的重點在於台灣這個熱點對美國而言的重要程度，或美國失去台灣會有多大影響。觀察川普第一任、拜登，再到川普第二任，可看出即便換了黨派、總統，美國對台灣的重視度並未下降，甚至有上升。美國認為台灣重要之處在於民主夥伴，可見意識形態或價值觀是個考慮的重點，且意識形態是國家或政治團體決定盟友的重要指標。

明居正續指，美國看台灣其實最重要的不只晶片，價值觀是第一個，第二為安全夥伴，台灣的地理位置相當重要，每天經過台灣海峽的貨櫃輪佔全世界48%，若台灣被中共拿走，其他國家雖可走太平洋，但路程較遠且保險費、風險較高，對各國而言不划算。而台灣的高階晶片對美國而言重要性高， 中國對美國的經貿關係重在「量」，而台灣重在「質」。

中共崛起將成亞太首強 明居正：美國勢必離開亞洲

明居正表示，若美國放棄台灣，會使各國發現美國打不過中共，無法保護且拿不回台灣，美國在亞洲影響力將降低，屆時中共便至少會是亞太首強，各國必然陸續倒向中共，不用所有亞洲國家都倒向中共，美國就必須離開亞洲。

明居正提到，當美國將離開亞洲時，最大衝擊便是美元價值下滑，美元超發相當嚴重，各國相信美元是因為相信美國的經濟、軍事和政治實力能夠保住其貨幣。因此當美國開始慢慢離開亞洲時，美元的國際價值自然會下滑，進而影響美元的國內價值，使得美國財政崩潰，因此美國不敢輕易放掉台灣。

美中貿易戰不易徹底解決 雙方高度依賴難切割

明居正認為，2026年川習會談論的主題一定是貿易戰，因為這是美中之間最關心且最熱的話題。川普希望從貿易戰中得到好處，習近平希望在貿易戰中受的傷害較小，因此雙方都想談此問題。而談貿易戰會牽涉到稀土、芬太尼和晶片等，貿易戰談完後，還會談俄烏戰爭，有人擔心川普會拿台灣作為俄烏戰爭停戰的讓步，但此舉等於把最後的王牌一次打掉，美國大可不必如此。

明居正認為，2026年川習會談論的主題一定是貿易戰，因為這是美中之間最關心且最熱的話題。左為美國總統川普、右為中國國家主席習近平。（資料照，美聯社）

明居正指出，2026年川習會談貿易戰大機率不會有很徹底的解決，因為雙方都有實力和條件，但雙方也都有弱點，美中最大弱點是相互依賴度太高，故而不會徹底斷裂。既然美中無法切割，便會一邊打貿易戰、一邊談判的方式進行，打貿易戰的目的是削弱對手，希望用不爆發熱戰的方式將對手搞垮。

明居正表示，台灣議題變成國際議題是中共不想看到的，以面積來看，中國是台灣267倍，人口是台灣60倍，經濟實力是台灣的20倍，軍事力量更是難以計量，中國當然有能力攻打台灣，之所以不敢打便是因國際因素。冷戰時期民主和共產對立，台灣站在民主一方，至今未曾改變，且現今台灣剛好站在反共的第一線，因此美國不敢隨便放棄。此外，1954年簽署台美協防協定時，台灣問題已國際化，所以當時毛澤東非常對此不滿，因為中共攻打台灣不再是內戰問題，美國一定會介入。而台灣關係法中提到，任何對台灣的非和平手段出現，美國必須表達關切，關切最後的辦法就是取消對中共的外交承認。

