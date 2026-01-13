台灣是「不變的帝王」！蘇紫雲指川普承諾比拜登更有份量：大家都愛台灣

記者楊士誼／台北報導

蘇紫雲表示，川普政府在報告中明確提及台灣等內容，較過去拜登的口頭承諾更具份量。他也表示，台灣海運佔全球51%，每年周邊更有150萬架民航機通行，「大家都愛台灣，因為台灣處於三角窗」。（圖／匯流新聞網提供）

美國先前提出「2025國家安全戰略報告」，當中八次提及台灣。國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今（13）日接受專訪表示，川普政府在報告中明確提及台灣等內容，較過去拜登的口頭承諾更具份量。他也表示，台灣海運佔全球51%，每年周邊更有150萬架民航機通行，「大家都愛台灣，因為台灣處於三角窗」，台灣的地緣位置是不變的「帝王」。

蘇紫雲午間接受資深媒體人黃光芹專訪指出，台灣不應夜郎自大也千萬別妄自菲薄，台灣已經比烏克蘭、以色列、南韓幸運許多，有台灣海峽阻隔，而在整體經濟情況上台灣很可能突破G20，以GDP佔國防預算3.5或5％來看，台灣是可以承擔住的。他認為，真正要打開國力關鍵的就是預算法的調整，讓更多資金挹注公共建設等方面。

廣告 廣告

蘇紫雲也表示，「2025國家安全戰略報告」明確提到台灣，比美前總統拜登四次口頭表示要協防台灣來的更重要、更有份量。因報告中提到要防止台灣被佔領以及「第一島鏈集體防衛」以呼應日相高市早苗的「集體自衛」，且川普不是只看錢的人，他所謂的對等，是指出各國從美國賺取大量貿易順差，防衛支出卻多由美國承擔。他也指出，川普的偶像是老羅斯福，老羅斯福當時派出「大白艦隊」，如今川普又派出「黃金艦隊」，等於是向偶像致敬。

蘇紫雲另指出，中共要從陸權走向海權，台灣剛好在風口浪尖之上，就如同三國時期的荊州一般。而台灣周邊水域佔了全球海運的51%，每年周邊更有150萬架民航機通行，「中共也愛台灣、美國與日本都愛台灣，因為台灣處於三角窗」，台灣除了台積電外，還是地緣位置上不變的「帝王」。他強調，台灣並不是要挑釁中共，而是希望維持自己的生活方式，可以讓中國人民未來走向民主自由，只是要有合理的防衛能力，避免中共又用武力改變現狀。

更多三立新聞網報導

飛官：克服空間迷向 靠飛行員心理素質信賴儀表數據

中共圍台軍演「藍白再擋國防預算」 民進黨：無視第一線國軍與海巡安危

共軍無人機俯瞰101？專家：不排除造假製造恐慌

中共突襲圍台軍演 他揭「3大不尋常之處」：極度不智！

