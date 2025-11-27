台灣晉陞太空澳洲團隊商業火箭發射成功 (圖)

困擾科學界近一世紀、佔據宇宙約27%質量的神祕物質「暗物質」（Dark Matter），其真面目可能首次被直接觀測到跡象。日本天文物理學家宣稱，在銀河系中心發現了特殊的伽瑪射線訊號，這可能是暗物質存在的首個「直接證據」。若這項發現經得起檢驗，將是人類探索宇宙奧秘的歷史性轉捩點。

自由時報 ・ 3 小時前