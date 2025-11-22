台灣普發「全民安全指引」...法國也同步發布《風險管理指南》：應對各式風險行動「人人有責」
台灣政府近日開始普發《台灣全民安全指引》，卻遭國民黨立委嘲諷是在「消化預算」。不過，放眼國際社會，諸多民主國家其實都有在發行相關手冊，法國政府20日便公布《風險管理指南》，題目為「人人有責」，內容詳細說明法國現存的風險與應對方式，告訴民眾收到警報時該採取的措施等。
針對台灣普發《台灣全民安全指引》，國安會副秘書長林飛帆表示，長期處在俄羅斯軍事威脅下的芬蘭、瑞典、波羅的海三小國，以及法國等國家，也都有發行，「台灣接上這個國際趨勢，現在開始準備，就能建構更強韌的社會，也更能嚇阻敵人威脅」。
台灣駐法代表處粉絲專頁昨（21日）晚間指出，借鏡瑞典及芬蘭兩國發放的相關手冊，法國總理府國防暨國家安全總處（SGDSN）正式推出《全民有責：應對各式風險行動指南》（Tous Responsables Face aux Risques, Agissons），目的是讓大家在災難來臨前，有備而戰。
台灣駐法代表處指出，「這不是單純對付小感冒，而是包山包海：從自然災害、停電、能源危機，到網路攻擊，甚至軍事衝突，都要有準備」。
台灣駐法代表處以簡單三步驟說明指南內容：
一、「充分準備」：危機來了前72小時，「救命神器就是緊急包！」
二、「防護到位」：重大事件時，會有3段共1分41秒的警示信號，手機還會自動通知。此外，停電、交通癱瘓、糧食短缺，甚至假訊息攻擊，都在防護範圍內。
三、「全民投入」：國際局勢不太平，法國軍隊可能出動，但核武也不能保證萬無一失。指南提醒：認清現實並不等於恐慌，「每個人都是國家韌性的一份子：後備軍人、消防義工、醫療與社福志工，甚至平常關心社區訊息、維持秩序的你我，都在防線上」。
最後，台灣駐法代表處說道，這不是恐嚇，而是智慧的「未雨綢繆」，「準備得好，心裡就踏實，生活也能安心」。
（圖片來源：台灣駐法代表處臉書）
