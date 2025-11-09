台灣普發1萬！泰國推「半價加共同支付」計畫 購物政府幫你出一半

泰政府推「半價加共同支付」計畫刺激消費經濟。示意圖／photoac

為刺激國內消費，泰國政府10月7日批准推出「半價加共同支付（Khon La Khrueng+）」計畫，指出消費者只需支付商品價格的一半，另一半由政府支付；目前泰國政府估算，該計畫將為經濟注入約880億泰銖資金，推動GDP成長0.21%至0.22%，有望在年末帶動經濟，提振市場信心。

泰國政府10月7日批准推出「半價加共同支付（Khon La Khrueng+）」計畫，內閣已核准440億泰銖預算，由財政部執行；泰國總理阿努廷．查恩維拉庫爾（Anutin Charnvirakul）表示，此舉旨在「創造收入、降低生活成本，並強化全國中小微型企業的生存力」，同時作為年末的策略性經濟刺激措施。

民眾可透過政府「寶堂（Pao Tang）」應用程式在合作商店購物，政府便會於結帳時即時補貼一半金額，商家則是使用「Thung Ngoen」系統收款；根據泰國國家新聞局（NNT）資訊，納稅人最高可獲2,400泰銖補助，非納稅人最高2,000泰銖，持有國家福利卡者則可在11月、12月各獲每月850泰銖額外補助，月補貼達1,150泰銖。

「半價加共同支付」計畫自10月20日至26日開放民眾登記，10月29日至12月31即日可開始消費，外送平台於11月7日起上線，商家註冊期限則至12月19日止；該計畫僅限購買生活用品、餐飲與一般零售品，不可用於酒類、菸草及彩券。

該計畫目標對象為16歲以上，未持福利卡的泰國公民約2,000萬人，泰國財政部強調，商戶資料將「不與稅務機關共享，也不追溯課稅」，同時預估畫將為市場注入約880億泰銖資金，推動GDP成長0.21%至0.22%，額外福利支出預計再貢獻0.07%至0.08%成長。

消息一出，一名網友將普發1萬與半價加共同支付計畫對比，問道「哪種比較有用？」分析泰國此舉邏輯是希望民眾先花錢、經濟才會動，因此「你花我才補，看你敢不敢花，但台灣是「先給你一萬，看你要不要花」；形容泰國與台灣一邊是誘導消費、一邊是撒紅包，一個靠設計機制，一個靠信任人性。

對此一派網友認為就像過去台灣發放過的「消費卷」帶給消費者小確幸、提振信心，不過也有網友指出，若在台灣推出半價加共同支付計畫「商家售價直接翻倍」，且不是每個泰國人都能擁有這項計畫福利，觀光客也沒有回饋，因此有利有弊。



