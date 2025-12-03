台灣晶片成武器！《彭博》列3大事件：霸主地位「全球無可取代」

財經中心／楊惟甯報導

《彭博》指出，台灣已把晶片「武器化」。（示意圖／unsplash）

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉戰英特爾，遭台積電指控疑涉帶走先進製程機密，震撼全球半導體供應鏈。《彭博》評論指出，從台灣限制對南非的晶片出口、台積電工程師竊取2奈米技術，到羅唯仁疑洩密案，三大事件均凸顯了台灣在保護核心技術方面的強硬姿態，也證明了台灣在全球晶片產業中無可撼動的實力。

今年8月，台灣智慧財產檢察分署大動作起訴任職東京威力科創的陳力銘，以及台積電工程師吳秉駿、戈一平三人，認定其涉嫌竊取台積電國家核心的2奈米製程營業秘密。日前高檢署再追加起訴東京威力科創本身違反《國家安全法》等四大罪嫌，檢方求處高額罰金。

廣告 廣告

9月，台灣因南非要求降格代表處地位，罕見以「晶片供應鏈」作為反制工具，宣布限制晶片出口到南非。由於晶片涉及電動車、手機等核心產業，消息一出立即引發國際震動。

11月，羅唯仁退休後3個月即「帶槍回鍋」英特爾，台積電立即向智財法院提告，並配合檢調搜索他在台住所，查扣電腦、隨身碟與文件，同時扣押股票、不動產等資產。台積電主張羅唯仁離職時刻意隱瞞將前往競爭對手任職，並有「高度可能性」將先進製程資訊外流，目前檢方調查仍持續進行。

《彭博》指出，從以上3件事就可見，2025年的台灣已把晶片霸權變成外交與國安工具。南非事件中，台灣首次以晶片出口作為外交籌碼；對於內鬼洩密案與羅唯仁跳槽案，也讓半導體被提升至國安層級，展現前所未有的強硬態度。《彭博》認為，這些動作反映台灣正把晶片支配地位「武器化」，這在過去極為罕見。

更多三立新聞網報導

AI會取代人力？ 黃仁勳：能讓AI做的就不要動手做

打敗士林、逢甲！全台唯一「5星金賞」夜市出爐 遊客讚：好吃又好逛

不只羅唯仁！高層投奔中芯害慘台積電 老員工憂：人才正流向中國

分期買iPhone「房貸核准少100萬」？ 理財達人揭真相：選錯差很大

