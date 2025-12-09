台灣晶片產業正回流美國 川普嗨喊很快拿回50%市場

美國總統川普表示，跑到台灣去的晶片產業，正逐步回流到美國，他相信美國很快就可以拿回50%的晶片市場。

美國總統川普8日表示，如果當初有美國總統，願意對晶片課徵200%的關稅，美國就不會失去晶片產業；但是川普強調，台灣的晶片產業，正逐漸回流美國，他相信美國很快就會拿回40%到50%的晶片市場。（葉柏毅報導）

川普的對等關稅政策，目前仍然在聯邦最高法院審理，川普表示，現行關稅政策對於解決美國遭剝削的問題非常直接，而且有效率，政府必須在最高法院勝訴。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」，宣稱美國與其他國家的貿易逆差，已經形成國家緊急狀態，因此總統將制定關稅政策，不過卻被企業提告，稱美國總統無權這麼做。

川普8日則在自家社群平台「真實社群」發文說，雖然美國有其他課徵外國關稅的方法，但是現在正在最高法院審理的關稅政策，是最直接，最沒有麻煩，也是最快速的方法。

川普說，面對其他國家的剝削和不公平的產業競爭，關稅是最有效的解決方法，就像美國因為其他國家的不公平競爭，失去超過50%的汽車產業，美國也失去晶片產業，晶片產業「都去了台灣」。