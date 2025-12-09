台灣晶片產業正移向美國 川普：很快拿回50%市場





美國總統川普（Donald Trump）的對等關稅政策仍在聯邦最高法院（US Supreme Court），川普日前曾表示，若政府敗訴，那將為美國帶來一場嚴重的經濟及國安危機，且政府還可能要退還數十億美元的進口稅，對此，川普8日在社群發文提到，現行關稅政策對於解決美國遭剝削的問題非常直接，且有效率，政府必須在最高法院贏得勝訴。

川普指出，美國因其他國家的不公平競爭失去了超過50%的汽車及晶片產業，而那些晶片產業都去了台灣，而現在美國想要晶片產業移回美國，他強調，如果當初有總統願意課徵200%的晶片關稅，美國不會失去晶片產業。

不過川普提到，台灣的晶片產業正移動到美國，美國很快會拿回40%至50%的晶片市場，他說，「如果我們想繼續在人工智慧領域保持領先地位，就必須只有一套規則。目前我們在這場競賽中領先所有國家。」

