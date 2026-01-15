台灣智慧製造國際發光 中華塑膠「數位製造護照系統」榮獲最新CES 2026 Picks Award獎項肯定！

塑膠射出「數位製造護照系統」示意畫面。





台灣製造再度登上國際舞台。中華塑膠工業股份有限公司（Chung Hua Plastic Industry Co., Ltd.）以其自主建構的「參數綁定式數位製造護照系統（Parameter-Bound Digital Product Passport）」獲得 TechRadar Pro Picks 2026 Awards。該獎項為 CES Picks Awards 系列的一部分，由 TechRadar Pro、TWICE 與 Residential Systems 等國際科技媒體共同發佈，旨在表揚 CES 展會中具備創新性與產業價值的各類技術與解決方案，進一步凸顯台灣製造業在智慧製造與數位轉型領域的國際能見度。

「單件製造單元、全流程可追溯」

中華塑膠此次獲獎的數位製造護照系統，核心在於「單件製造單元、全流程可追溯」的設計理念。透過將射出製程參數、原料批次、機台資訊、AOI 自動光學檢測結果與完整生產履歷，逐一綁定至每一件產品，不僅可即時掌握品質狀態，也能在發生異常時快速進行根因分析，大幅縮短調查與處置時間。

廣告 廣告

該系統係由中華塑膠主導應用規劃，並由日威科技協助系統架構與整合建置，結合實際量產需求發展而成。透過整合 IIoT、MES 與智慧檢測系統，平台已實際導入於高品質與高可靠度要求的製造場域，協助企業降低重工與召回風險，同時提升跨部門、跨工序之資訊透明度。

中華塑膠生產現場實景，結合機聯網與智慧管理系統。

智慧製造落地，跨國布局同步升級

中華塑膠總經理温紹群表示：「此次獲得 TechRadar Pro Picks 2026 Awards，是對公司多年投入智慧製造與數位化管理的重要肯定。我們將第一線製造經驗轉化為可落地、可複製的系統化解決方案，協助客戶在品質管理與供應鏈透明度上建立長期競爭優勢。」

中華塑膠台灣桃園企業總部。

中華塑膠前身為中華旋鈕，創立於 1976 年，長期深耕塑膠射出成型與精密製造，服務範圍涵蓋網通設備、消費性電子、工業與高階應用產品。近年來，公司積極推動智慧製造升級，陸續導入機聯網（IIoT）、MES 製造執行系統、自動化檢測與數據分析技術，逐步建構以數據驅動的製造管理體系。

在製造據點布局方面，中華塑膠除台灣總部外，亦於中國蘇州及越南設立生產基地，並將智慧製造與數位管理架構同步導入各據點，確保跨區製造在品質、流程與資訊管理上的一致性。透過集中化製造管理與數據平台，企業可即時掌握各地產線狀況，提升供應彈性，並回應國際客戶對穩定交期與品質透明的需求。

中華塑膠表示，此次榮獲 TechRadar Pro Picks 2026 Awards，不僅是對單一技術成果的肯定，更象徵公司在智慧製造與跨國營運布局上的持續進展。未來將持續深化與技術夥伴的合作，結合跨國製造管理經驗，為全球客戶提供更具競爭力與可信度的製造服務，並持續以智慧製造與數據驅動為核心，推動台灣製造在國際供應鏈中的價值升級。

中華塑膠工業股份有限公司官網：www.chunghua.com.tw

更多新聞推薦

● 屏東縣115學年度起高國中小營養午餐全面免費 5萬學生受惠