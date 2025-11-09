台灣智慧製造關鍵字：人才、流程、跨部門協作
製造業導入 AI 的一大挑戰，來自於員工對於AI的焦慮感 。例如傳統的電焊與組裝工人與新世代的 AI 工程師間存在巨大的鴻溝，雙方語言不通，甚至會產生「這是要監督我、操控我」的抗拒心理 。(圖片來源/轉載自人工智慧基金會；下同)
在當前的全球產業業競爭中，數位轉型與AI浪潮是生存永續必須面對的議題，而川普的關稅與匯率起伏，更是製造業無法迴避的壓力。對於製造業而言，從這兩年的經濟數據可以看出，這不僅是一場技術的軍備競賽、是關於人才、組織文化與企業治理的深度變革，更是嚴苛的生存之戰。台灣製造業如何在這場變革中找到自己的位置和下一步？
為深入了解台灣產業 AI 落地的真實困境，人工智慧科技基金會特別舉辦產業論壇，並安排智慧製造專場，邀請堆高機與物流設備製造商勤工、全球知名的紡織與成衣製造商旭榮集團，還有面板製造龍頭群創光電，這三家在其產業中各具代表性的企業，透過實踐分享了AI落地過程中的挑戰與洞察。
勤工突破員工焦慮與抵抗 以「人」做為 AI 落地核心
以堆高機與物流運輸設備製造起家的勤工，近年來已成功將業務擴展到無人化設備領域。然而，這場轉型並非一帆風順。勤工執行長林少顗指出，製造業導入AI的一大挑戰，來自於員工對於AI的焦慮感 。他觀察到，傳統的電焊與組裝工人與新世代的AI工程師之間存在巨大的鴻溝，雙方語言不通，甚至會產生「這是要監督我、操控我」的抗拒心理 。
為解決「人的問題」，勤工重新審視了AI落地的核心，強調AI應該是「賦能」而非「取代」 。因此，公司推動了一項名為「專才變通才」的計畫，透過跨部門工作坊，打破各個職能部門之間的隔閡 。林少顗認為，過去只專注於自身技能的「專才」模式已經過時，現在每個人都必須成為能夠互相理解與協作的「同儕」 。
在工作坊中，大家會面對面討論問題、分配資源，而不是透過書面文件互相推卸責任 。公司的目標不是要「檢討任何人」，而是要「解決問題」 。此外，勤工還透過工作坊與問卷調查，確保AI專案的成果能夠被員工「有感」地體驗到，這比評估能賺多少錢或省多少錢更為重要 。一路走到現在，勤工將AI視為協助客戶與自身共同成長的夥伴，並將品牌重新定位為「賦予你的行動力量（Empower your move）」 。
林少顗強調，只有解決了「人」的問題，AI這項工具才能真正發揮價值 。
旭榮「坦誠與分享」文化 讓 AI 成為員工自發的解決方案
今年正好歡渡50歲生日的旭榮集團，是台灣紡織業知名品牌，數位轉型之路起步甚早，近年來更將AI導入作為重點，並創產業之先設立「AI長」職位。旭榮AI長郭羿伶指出，AI成功落地的關鍵之一是IT團隊對生產流程的深刻理解 。為達此目的，公司IT人員經常到工廠駐點，因此與產線的領域知識結合得非常緊密 。
然而，比技術和流程更重要的是旭榮的企業文化：坦誠與分享 。許多AI專案並非來自高層指令，而是由員工主動提出痛點，形成「由下而上」的推動模式 。例如，在中國地區的財務部門，有員工自學RPA（機器人流程自動化）技術，不僅改善了自己的工作流程，還主動服務其他部門，號召大家「誰有痛點來找我」 。
郭羿伶認為，AI Agent非常擅長處理資料比對這類繁瑣且耗時的工作 。例如，過去業務人員需要花兩到三個小時手動將客戶的PDF訂單轉換成ERP系統能讀取的資料，現在透過AI Agent，這個時間可以縮短到20分鐘 。旭榮會定期評估每支AI Agent的使用量和滿意度，確保它們真正解決了員工的痛點 。透過小規模的成功案例，並在內部定期分享與表揚，能夠激勵更多員工參與 。
郭羿伶強調，因為主要使用自然語言來撰寫，AI Agent的開發門檻其實不高。所以她認為，具備「願意嘗試與樂於分享」特質的員工，最適合成為AI種子 。AI並不會取代人類，而是會淘汰那些不會善用AI的人 。她鼓勵員工以開放的心態，將AI視為一個能幫助他們更快、更穩地完成重複性工作的工具 。
群創從「三軸四刻度」到「泥巴與光」 打造跨域協作文化
身為面板製造龍頭的群創光電，在面對中國面板廠的激烈競爭下，更是必須快速追求轉型 。群創光電智能與自動化解決方案事業中心總經理廖健宏，分享了公司的核心轉型戰略：重塑新文化、建立方法論與善用技術 。他強調，轉型成功的關鍵在於高層的決心與員工的積極參與，必須是「由上而下」與「由下而上」的結合 ，缺一不可。
在方法論上，群創採用獨特的「三軸四刻度模型」，將轉型分為自動化、數據化與智能化三個軸向 。每個軸向都有四個刻度，讓每個專案都能在啟動時清楚定位，並根據投入產出比來調整目標 。廖健宏也指出，在導入AI之前，必須先做好基本功，也就是流程改善的ECRS原則（排除、合併、重排、簡化）。群創自2012年起全面推動自研自動化技術，讓一條原本需要100人的生產線，現在只需要7.5人。面對少子化的壓力，已提早布署因應方法。
在人才策略上，廖健宏提到AI專案需要三種人才協作：領域專家（Domain Expert）、數據科學家（Data Scientist）與IT人員 。這三種人才專業和理念不同，容易產生「有水不護融」的情況 。為了促進協作，公司會讓資深員工帶領新進的數據科學家，讓他們「身上要有泥巴，臉上要有光」。這意味著數據科學家必須深入現場實做，親身了解流程，才能真正發揮價值 。
廖健宏也坦言，評估AI專案的投資回報率（ROI）是一大挑戰 。過去曾嘗試讓各部門自己計算效益，結果每個部門都說效益很大，但實際加總後卻遠低於預期 。因此，群創後來改為根據不同部門的專業領域來設定具代表性的關鍵績效指標（KPI）。
他最後用一個寓言故事來總結：不要成為那個「很忙」，而沒空嘗試新方法的「方形輪子推車」工人 。他強調，企業可以透過尋找有感染力的「領跑者」員工，先做出成功的示範，久而久之就能帶動整個組織文化的改變 。
完善治理機制與跨部門協作是成功密碼
從三家企業的經驗來看，製造業在AI轉型上的突圍之路，專注於技術本身絕對是不夠的，人才培育與文化打造才是根本。勤工與旭榮的經驗都證明，AI導入成功與否，最終取決於「人」的接受度。透過工作坊、內部訓練和開放的分享文化，可以有效消除員工的焦慮，並激發他們主動參與的熱情。
若從痛點出發，追求「小而美」的成功。廖健宏和郭羿伶的觀點不謀而合，都強調要從「效益大、容易做」的小專案開始，解決員工日常工作中的痛點，讓AI的價值被實際感受到 。這不僅能建立信心，也能為後續更複雜的專案奠定基礎。
完善的企業治理與跨部門協作機制不可或缺。從群創的「三軸四刻度模型」到旭榮的「坦誠與分享」，成功的企業都建立了明確的流程和溝通機制，確保各部門能夠有效協作。這不僅包括數據治理，也包括如何在不同專業之間建立共同語言，以及如何評估效益並共享成果。
本文轉載自《人工智慧科技基金會》。更多精彩內容，請<點此>
更多信傳媒報導
植物系統性免疫的超急快遞—訊息傳遞胜肽 CAPE
牛肉麵美味圖鑑 驚豔世界的常民好滋味
林佳龍：全程在高度保密下籌辦 感謝賴總統全力支持
其他人也在看
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 18 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 3 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札
阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 20 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 23 小時前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 17 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 1 天前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
Q3虧損9.6億元！三大法人重倒這「玻纖布大廠」1.8萬張 股民叫苦：現在是連滾帶爬
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（7）日終場大跌248.04點，跌幅0.89％，收在27,651.41點，成交額達4,690.2億元。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日...FTNN新聞網 ・ 1 天前