台灣智慧貓砂機市占第一 鏟屎官一用就愛上CATLINK Open-X翻滾喵 AI再升級

（記者石耀宇／綜合報導）CATLINK作爲台灣智慧貓砂機市占第一的智慧寵物領導品牌，今年再升級！多項AI智慧化生活功能，開創智能寵物飼養生態圈，涵蓋：清理時機智慧判斷、支援多貓的飼主家庭，透過行為模型判斷個別貓咪模式、智慧除臭模式依使用頻率調整以及APP AI報告以易讀方式呈現健康趨勢與使用情況。

圖／CATLINK作爲台灣智慧貓砂機市占第一的智慧寵物領導品牌。（業者提供）

開放式的智慧貓砂盆設計，讓愛貓的飼主超級放心！零事故、幾乎沒有負評，且根據CATLINK全球用戶資料統計，累積超過100多萬隻貓咪註冊使用、5.4億次自動清砂運行、1.5 億次自動餵食與飲水紀錄，以及超過100項的專利技術，全方位守護愛貓的使用安全。

CATLINK深根台灣邁入第七年，全臺用戶累計超過40,000，提供完整的CATLINK VIP售後服務，深耕台灣愛貓飼主家庭。CATLINK台灣區江碩齡總經理表示，開放式的智慧貓砂盆設計，讓愛貓的飼主超級放心！

圖／CATLINK智慧貓砂盆再升級，除了精準數據管理愛貓體重與如廁紀錄，貓奴更可數據共享與改變設定，輕鬆管理貓砂盆。（業者提供）

作爲台灣市占第一的領導品牌，CATLINK研發團隊攜手台灣IC大廠合作，結合工業設計、半導體、資通訊領域在地優勢，從晶片設計研發到軟體系統開發，充分掌握軟實力，更讓台灣在地的用戶使用更加安心。

新一代CATLINK Open-X翻滾喵開放式智慧貓砂盆，是唯一市場上應用台灣本土製的晶片，透過與台灣科技大廠旭光、晶技、元迪、大毅、統佳完整且深度的合作開發，其內建安全模組、防潮針對台灣市場與潮濕氣候調整設計規格，並通過台灣經濟部標準檢驗局BSMI、NCC雙認證的最高家電安全規格。

圖／CATLINK Open-X 翻滾喵提供精準健康照護愛貓，與愛貓生活一輩子的美好方案。（業者提供）

CATLINK更鎖定貓飼主為愛貓所需要的精準健康醫療需求，與「國寶寵物健檢」聯手合作，推動毛孩精準健康管理，全方位整合國寶動物醫院提供專業的寵物健康檢查，CATLINK為貓飼主提供「健康數據輔助觀察」，智慧化、多功能、高價值連結的CATLINK成為飼主必備的愛貓神器，國際化、智能化的愛貓日常用品，讓貓奴愛不釋手，一用就愛上。

CATLINK Open-X 翻滾喵的如廁數據外，飼主更可搭配 CATLINK 智慧餵食器與智慧飲水機，將貓咪的飲食、飲水與排泄行為整合於APP，有別於市面上單一功能的智慧用品，全方位照護愛貓，陪伴愛貓一輩子。

CATLINK智慧貓砂盆具備規模市場的穩定度，除了全球熱銷119國家與地區銷售達千萬級規模，提供貓奴長期、為愛貓者提供安全與穩定的養貓日常用品，落地台灣深耕七年，致力推動完整的「智慧養貓生態圈」，以科技輔助、精準照護愛貓一輩子。CATLINK台灣 官網：https://www.catlinktw.com/

