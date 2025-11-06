「台灣智慧醫療學校」11月上線 衛福部推動跨域醫療人才養成

為因應醫療數位轉型，衛福部推出「台灣智慧醫療學校」，聚焦醫療資安、大數據、AI等領域，培養跨域醫療資訊長（CMIO），預計11月19日上線，填補數位醫療人才缺口。 圖：翻攝自 Google Ma

[Newtalk新聞] 為因應醫療數位轉型需求並縮短臨床與科技之間的專業落差，國內首個專為醫療領域量身打造的線上教育平台「台灣智慧醫療學校」將於11月19日正式上線。平台由衛福部資訊處主導，聚焦醫療資安、醫療大數據、醫療AI與醫療資訊四大核心領域，目標在於系統性培養跨域醫療資訊長（CMIO）及相關專業人才，補足國內數位醫療推動時的斷層與訓練空缺。

衛福部表示，隨著資訊科技快速發展，人工智慧已成為醫療服務的重要驅動力，未來醫療模式不僅受科技影響，甚至將由軟體決定醫療流程，然而臨床與工程領域存在知識落差，使醫院數位轉型進度受阻。參照歐美醫院普遍設立CMIO，由熟悉臨床與資訊的醫師領導醫療數位工程，衛福部因此推動跨領域人才訓練，建立標準化教育體系。

衛福部說明，「台灣智慧醫療學校」課程設計分為必修與選修兩大類，12堂必修課程中，一半邀請國際專家授課，另一半由國內學者與政策制定者講授，強化知識面向與實務結合。選修課程涵蓋國際研討會、大師講座等議題，並設有不定期線上研討會，讓學員與講師進行即時交流。

衛福部資訊處處長李建璋指出，參照國外制度，CMIO職務已細分為四大專業領域，包括負責醫療資訊安全的醫療資安長、管理資料治理與品質的醫療大數據長、整合醫療資訊系統（HIS）與跨部門溝通的醫療資訊長，以及關注負責任AI與生成式技術架構的醫療AI長，強調跨領域人才在醫院數位轉型中的關鍵角色。

李建璋說明，平台除中英雙語介面外，也採取嚴格身分驗證與鏡頭拍攝機制，確保無代上情況。課程測驗結合大語言模型技術，採問答式互動，並採自動追蹤進度與成績，完成課程與考試者將取得數位證書，以利累積專業發展。

衛福部強調，「台灣智慧醫療學校」是國內首個面向醫療轉型的完整線上教育平台，不僅回應醫療界培育跨域人才的迫切性，也將成為推動智慧醫療生態的重要基礎。

