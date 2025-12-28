台灣暗夜7.0強震 鄰國同感「震」撼1／首相官邸發警報！ 日網友暖心留言：願台灣朋友平安

日本關心台灣地震。（AFP）

昨夜強震不僅全台民眾有感，日本沖繩的石垣島、與那國島等地也都達到3的震度。日本政府甚至啟動廣播，提醒居民就地找掩護。日本首相官邸的X也立刻發布快訊，引來台日兩國的網友紛紛留言給彼此，祈禱大家都平安無事，相當暖心。同時，這場地震也吸引不少外媒關注，路透更是在第一時間報導，台積電的疏散狀況。

全台天搖地動，12/27宜蘭外海深夜強震，搖到連日本都有感覺。日本地震廣播：「相關地區的人們請遠離易倒家具等物品，並躲到桌子底下保護自身安全。」距離台灣最近的日本沖繩石垣島、與那國町和竹富町，都達到震度3的等級，宮古島市和多良間村則是只有震度1。仍有民眾錄下電視即時訊息，幸好日本氣象廳監測結果，沒有海嘯威脅。

日媒主播：「關於這次地震相關單位曾發布過，輕微地表波動的臨時訊息，但無需擔心會造成損失。」多家日本媒體第一時間掌握台灣地震的資訊，甚至首相官邸官方X隨即發布地震速報，提醒民眾多加留意，引來底下一連串台日友好，兩國網友紛紛寫下，希望沖繩和台灣的各位都能平安無事。

印度媒體WION主播：「為您報導來自東亞的突發新聞，台灣近海發生強烈地震，規模達7，震央位於台灣東北部城市以西約30公里處。」不少外媒也都關注台灣強震後的災情，美聯社、德國之聲、彭博，就連土耳其安納杜魯通訊社，都以台灣遭遇強震為題報導，路透更搶先掌握台灣護國神山台積電的疏散狀況。