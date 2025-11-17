台灣更保募4千雙鞋轉贈弱勢出監受刑人 鄭銘謙：一雙鞋承載社會溫暖與期許

台灣更保會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向友善企業募集全新的運動鞋贈與法務部矯正署，再由矯正機關轉送經濟弱勢的出獄受刑人，圖右四為法務部長鄭銘謙、右五為更保台中分會主委廖學從、左四為法務部次長徐錫祥、右三為高檢署檢察長張斗輝。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕為鼓勵受刑人重返社會、走上正途，財團法人台灣更生保護會台中分會發起「一雙鞋、走正路」計畫，向友善企業募集全新的運動鞋贈與法務部矯正署，再由矯正機關轉送經濟弱勢的出獄受刑人；法務部長鄭銘謙表示，「社會的理解與接納」是更生之路上最關鍵的力量，感謝更保及所有善心人士的愛心舆付出，讓受刑人在重返社會的關鍵時刻，能感受到社會的温暖與期待，進而勇敢邁出改變的第一步。

法務部指出，本計畫發想於更保台中分會主委廖學從，在一次前往矯正機關參加關懷活動時，注意到許多剛踏出監獄的更生人，因入監多年，原有鞋子早已破損或不合腳，出監甚至没有合適的鞋子可穿。他決定為更生人募集「出獄的第一雙鞋」，在廖的奔走奥促成下，品牌鞋廠大力卜董事長蕭瑞芬捐出約4000雙、每雙要價數千元的Skechers及Brooks全新運動鞋，雙方以行動展現對社會關懷的共同理念，期盼成為陪伴更生人站穩腳步、重新出發的力量。

鄭銘謙今與更保董事長張斗輝共同出席「一雙鞋、走正路」贈鞋儀式，為捐贈與受贈雙方見證，象徵社會力量與政府攜手合作，展現公私協力推動更生保護工作的靈活與能量。

鄭銘謙還表示，感謝活動發起人廖學從「溫暖有愛」的善舉，將一個細微的觀察，化為全國性的關懷行動。而這雙鞋蘊含著深刻希望與期許，不只是提供物資解決出監受刑人燃眉之急，更是讓他們能夠感受到希望，傳逸來自社會的鼓勵與祝福，並承載著社會對其勇於改變、堅持向善的期許，因此每位收到新鞋的更生人，也都會收到他的一封信。

法務部表示，為幫助每位更生朋友重返新生，法務部將持續督導更生保護會與矯正機關緊密合作，整合公私部門資源與社會力量，推動「温暖有感」的更生保護服務，提供受刑人從出監前到復歸社會後的全程陪伴與支持，協助更生朋友「走上正途」，穩健重返社會，重新開啟有尊嚴、有希望的新人生。

法務部長鄭銘謙。(記者王定傳攝)

法務部矯正署長林憲銘。(記者王定傳攝)

