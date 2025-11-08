台灣更保80年 鄭銘謙親頒「十大傑出更生輔導員」殊榮
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
台灣更生保護會日前舉辦第80屆更生保護節慶祝大會並頒發「十大傑出更生輔導員」，以「溫暖有感 以愛復歸」為主軸，配合行政院新世代反毒策略行動綱領第三期及社會安全網2.0相關政策，透過各分會第一線更生輔導員溫暖及無私地陪伴，讓更生人從人生低谷中慢慢地站起來，穩定復歸社會。
法務部長鄭銘謙致詞指出，更生保護工作隨著社會變遷，與時俱進，精益求精，然而始終不變是「不放棄任何一個人」的信念。接納每一個曾經犯錯的人，給予陪伴和支持，使其擁有重新開始的機會，對生命重燃希望，避免不幸事件再次發生。「更生保護」用愛串起一串希望，讓個人命運翻轉成為可能，正是台灣社會最早的社會安全網。
台灣更生保護會董事長張斗輝表示，今年是更生保護會成立滿80週年，亦是本會創會以來，工作人員最多的一年，首次突破200人，計229人，除此之外，更生輔導員人數達到949人，總計第一線工作人員約1200多人。台灣的更生保護工作在大家的共同努力之下，服務的質與量不輸給其他國家。集結眾人之力，與企業資源，以熱情和積極的態度，創造服務佳績。
「十大傑出更生輔導員」每十年評選一次來自全台各地的更生輔導員，十位得獎者用生命影響生命的故事，令人感佩。本次頒發十大傑出更生輔導員林光中先生等10名、行政院獎牌為曾瀚霖先生等10名、法務部獎牌及獎狀得獎者如是社會福利公益信託基金等21位、總會獎狀得獎者富邦人壽保險股份有限公司，感謝受獎人長期付出，犧牲奉獻，致力更生保護工作。
照片來源：台灣更生保護會
