台灣替代役男林睿庠經營暗網販毒 紐約聯邦法院重判30年徒刑

外交替代役男林睿庠經營毒品交易平台在美國遭逮補，他曾接受網路頻道訪問。 圖：翻攝Pentester Academy TV YouTube

[Newtalk新聞] 紐約南區聯邦法院3日判處台灣男子林睿庠（Rui-Siang Lin）30年有期徒刑。他以「法老王」（Pharoah）為化名，經營全球大型暗網毒品交易平台「無痕市場」（Incognito Market），販售總值超過1.05億美元（約33億新台幣）的毒品，並涉及共謀分銷毒品、洗錢以及販售摻假與假標籤藥品等罪名。出獄後須接受5年監管，並沒收逾1億美元不法所得資產。

紐約南區聯邦檢察署3日發布新聞稿指出，林睿庠是全球最猖獗的毒品販子之一，其平台販售超過一噸毒品，包括超過1000公斤古柯鹼、超過1000公斤甲基安非他命（冰毒）以及數百公斤其他毒品，另有超過4公斤宣稱為羥考酮（Oxycodone）的藥物，其中部分摻雜致命芬太尼（Fentanyl）。平台註冊超過40萬買家帳號、逾1800名供應商，促成超過64萬筆交易，林睿庠從每筆交易抽取5%佣金，獲利數百萬至600萬美元以上，並設有專屬「Incognito Bank」處理加密貨幣存入，確保匿名交易。

檢察官強調，林睿庠的行為至少導致一人死亡，並加劇美國鴉片類藥物危機，影響超過47萬名使用者及其家庭；並警告：「販毒者無法躲藏在網路暗處，網路、去中心化、區塊鏈等技術絕非經營毒品生意的許可證。」法官宣判時表示，這是27年多法官生涯中最嚴重的毒品犯罪案，因此加重量刑。林睿庠於2024年12月16日在法庭上認罪。

林睿庠為台大資管系畢業高材生，2020年10月創立該平台，2022年1月至2024年3月平台關閉前主導運作。當時他正於聖露西亞擔任外交替代役（技術團），於休假過境紐約時於2024年5月在甘迺迪機場被捕。服役期間，他還在臉書貼文，為當地警官舉辦網路犯罪與虛擬貨幣訓練課程，諷刺地展現其專業。

台北地檢署去年11月對林睿庠發布通緝，並指揮調查局調查其洗錢管道，查扣台灣境內房產及銀行帳戶。外交部表示，他原定2024年7月退役。此案凸顯暗網毒品交易的全球危害，美國執法單位透過FBI、HSI等單位瓦解平台，強調網路匿名性無法逃避法律制裁。

