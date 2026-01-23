「台灣最傳奇號子」！第一代少年股神蕭漢森交保 超狂家庭背景起底

記者林盈君／台北報導

有「台灣第一代少年股神」之稱、華允資產管理公司負責人的蕭漢森，被控利用「撮合時間差」，違法炒作大眾控、圓剛科技等7家上市公司股價，10個月就不法獲利4000多萬元。本月22日，台北地檢署發動搜索約談蕭家，以及華允等9個地點，北檢漏夜偵訊後，23日凌晨依違反證交法，諭令蕭漢森1500萬交保，並限制出境出海與住居，胞弟蕭漢彬200萬交保。

據《聯合報》報導，蕭漢森是「股市神秘大戶」，家庭背景優渥，父親是知名中醫師，母親則是創立台灣第一家證券投顧公司，教導2兒子如何投資。蕭漢森、蕭漢彬兄弟檔，於1998年創建華碩證券，2001年全球股市大跌，但蕭氏兄弟仍屹立不倒，被稱為「台灣最傳奇號子」。另外，2023年8月間，蕭漢森豪擲將近23億元，取得散熱廠力致1.4499萬張持股，引發股市圈震驚。

而檢調查出，蕭漢森涉嫌以胞姊、胞弟及女兒等人頭帳戶，操縱大眾控、英利、圓剛、燁興、亞諾法、志信、映泰等7家上市公司股價，利用人頭帳戶買進漲停板股票，營造市場需求吸引投資人跟風，之後在收盤前取消交易，操縱股價賺取價差。22日，北檢指揮調查局發動搜索約談，諭令蕭漢森1500萬交保、女兒蕭又綺200萬交保、胞弟蕭漢彬200萬交保、胞姊蕭慧中50萬交保。

