台灣最動盪邦交國新政局！海地總理費艾梅掌權 國內困境仍無解

我國友邦、加勒比海島國海地在混亂中迎來新局面！原本領導海地的過渡總統委員會（Conseil Présidentiel de Transition）在當地時間7日任期屆滿，將政權轉交給美國支持的總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）。這位海地領導人將在貧困交加且幫派橫行的動盪局勢下領導國家。

海地總理費艾梅正式接掌政權，將在動盪局勢中領導國家。（圖／費艾梅X）

根據《法新社》報導，本次交接典禮在戒備森嚴的情況下，由過渡總統委員會將權力移轉給費艾梅。54歲的費艾梅原先為企業家，在2015年時曾競選參議員失敗，爾後在2024年11月獲過渡總統委員會任命為總理；由於雙方立場出現歧見，導致部分委員會成員欲在1月下旬將費艾梅解職，不過在美國的反對與警告下，最終由費艾梅獲得政權。

自從海地前總統摩依士（Jovenel Moïse）於2021年遇刺身亡後，海地始終無法進行大選，也未能產生新任總統，因此政權先後移交給海地總理與過渡總統委員會。如今接掌政權的費艾梅最重要任務就是籌辦停頓已久的大選，恢復國家正常運作。

目前海地局勢依舊非常嚴峻，除了2010、2021兩度大地震造成的災情仍無力重建外，自從摩依士遇刺後逐漸坐大的各幫派勢力，不但造成大量民眾死傷與流離失所，更曾迫使海地前總理亨利（Ariel Henry）下台，導致全國各地幾乎呈現無政府狀態。

