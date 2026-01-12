台灣最北「富貴角燈塔」修繕！1/15日起園區封閉至5月

富貴角燈塔園區自115年1月15日起修繕封閉到5月。 圖：交通部航港局/提供

[Newtalk新聞] 「富貴角燈塔」為台灣最北端燈塔，交通部航港局今(12)日宣布，自1月15日起將進行燈塔園區整修工程，暫時封閉園區。預計5月完成修復後再全面開放。

航港局為辦理富貴角燈塔園區整修作業，自本月15日起封閉園區。航港局指出，富貴角燈塔創建於1897年，為台灣本島最北邊的燈塔，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，並進行全區電線更新及既有步道改善等工程。

航港局表示，考量燈塔園區施工期間安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。預計5月完成修復後再全面開放，屆時會依整修作業進度滾動調整園區開放時程，並於開放前另行通知。

航港局提醒，於燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至東側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。

