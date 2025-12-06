台灣最南文化中心完工 今萬人城牆牽手傳唱恆春民謠 陳明章開唱「開箱」

「牽手傳唱・萬人護城」風雨中見證恆春半島首座劇場館啟用。(記者陳彥廷攝)

〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春建城150週年紀念壓軸盛事，恆春半島首座劇場館今日正式啟用，也代表恆春文化中心正式落成，今晚總統府秘書長潘孟安、縣長周春米、文化部次長李靜慧、藝文界與地方人士等各界貴賓到場，萬人不畏風雨牽手在城牆上或前方傳唱恆春民謠，見證半島文化新地標啟航，未來將成為民謠傳承、創作人才培育以及國際展演的重要基地。

今天下午天公不作美，約3點左右開始下起間歇雨勢，但恆春半島人期盼多年的文化中心正式落成，雨勢澆不息藝文人士熾熱的心，晚間活動從4座城門同時開演揭開序幕，主舞台在東門登場，由金曲歌手戴曉君領軍，結合傳藝師、新生代藝生與牡丹 Puljimu 部落古謠隊，以跨世代共演，用歌聲串起恆春建城150年的歷史節奏，將現場氣氛推向最高潮。

縣長周春米特別感謝所有參與護城的大小朋友，展現最誠摯的支持。恆春文化中心除了是新的地標之外，也是保留恆春文化很重要的場域。繼去年民謠館開幕，劇場館今年完工啟用，希望這座全台最南端的藝文展演中心，不只是文化平權，也為半島民謠與古謠文化世代傳承提供重要舞台，唱給世界聽。

總統府秘書長潘孟安指出，劇場館完工的不只是建築，是民謠館的育成中心，是文化新指標，期待未來更多觀光業者共同配合，讓遊客來到恆春半島不是只有山海美景，可以透過定目劇、音樂展演，了解在地故事、文化及認識恆春的歷史。

文化處表示，劇場館從6日開幕起一連五場節目包括陳明章音樂會、民歌演唱會、聖誕親子音樂劇與《唱吧唱吧》音樂劇，預售票熱烈。另外，每週六劇場館大廳還有免費沙龍音樂會，為屏南地區注入多元藝術文能量。

劇場館為地下一層、地上五層建築，包含670席表演廳、200席視聽室、排練空間與文創餐飲空間。全國最南端的誠品書店也同步試營運，打造書香與歷史交融的沈浸式閱讀體驗。

恆春文化中心首場演唱會由陳明章「開箱」。(記者陳彥廷攝)

