台灣最南端草鴞繁殖地現蹤林邊溪！ 擴大「生態給付」守護
林業及自然保育署屏東分署委託屏東科技大學，調查一級瀕臨絕種的保育鳥類草鴞，在林邊溪發現台灣最南端繁殖觀測案例。林保屏東分署今（2）日表示，由於草鴞生存高度依賴淺山與農耕環境，屏東分署將推動擴大「瀕危物種生態服務給付計畫」範圍，將新埤、枋寮等納入守護版圖。
林保屏東分署指出，在冬季枯黃的草生地上，身披淺棕色絨毛的草鴞幼鳥完美融入地景之中，若非親鳥從草叢中飛起，這神祕的身影極難被察覺，屏科大野生動物保育研究所助理教授洪孝宇，執行高屏地區草鴞保育工作，長期追蹤草鴞族群動態，近日在林邊溪流域觀測到珍貴紀錄，一隻身上還有黃褐羽色的草鴞亞成雌鳥，在草生地築巢並成功繁殖育。
為了記錄這難得的繁殖過程，研究團隊透過架設4G自動相機進行遠端監測，完整記錄幼鳥成長的珍貴影像，並在幼鳥滿月之際，進行型質測量、健康檢查與上腳環作業。這些工作如同為幼鳥核發「身分證」，讓研究團隊能持續追蹤其離巢後的生存狀況，進而掌握高屏地區草鴞的族群動態。
林保屏東分署表示，被稱為「猴面鷹」的草鴞，是台灣唯一在草地上築巢的貓頭鷹，過去繁殖紀錄多集中在高屏溪流域，然而本次在林邊溪流域發現的巢位，並非典型的白茅優勢草地，親鳥在一片以外來種植物香澤蘭為主的草生地中，巧妙利用零星的白茅草叢構築成新生命的搖籃。
林保屏東分署表示，這起非典型繁殖案例的發現，印證現正推動「國土生態保育綠色網絡」的重要性，即使是看似不起眼的草生地，也可能是瀕危物種延續後代的關鍵棲地。東分署自2022年起進行白茅草地營造試驗，今年將在屏北以外的地區進行，為草鴞創造更多繁殖棲地。
林保屏東分署表示，為鼓勵農友參與計畫，配合設置猛禽棲架，除能領取維護獎勵，還可能邀請到草鴞進駐農田出工捕鼠，成為守護作物的天然盟友，農友若能在農作期間落實不使用除草劑、毒鼠藥，並確保不餵養遊蕩犬貓，每公頃每年最高可領取2萬元獎勵金
林保屏東分署3日下午2時30分在南州地區農會新埤辦事處、4日上午10時在枋寮地區農會水底寮辦事處，各舉辦一場「瀕危物種草鴞擴大生態服務給付說明會」，有意願的農友可點擊報名連結了解詳情。
