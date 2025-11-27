台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟

大陸中心／王文承報導

台中衛爾康餐廳大火造成64人死亡、11人受傷，成為台灣單一建築物死亡人數最多的火災，也是解嚴後死傷最慘重的公共安全事故。（圖／資料照）

香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。

37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟



宏福苑的慘烈景象，不禁讓人們將記憶拉回30年前，那樁震撼全台的公共安全浩劫——1995年2月15日的台中衛爾康餐廳大火。這場發生在晚餐時段、人潮聚集之際的事故，最終導致64人死亡、11人受傷，成為台灣單一建築物死亡人數最多的火災，也是解嚴後死傷最慘重的公共安全事故。

衛爾康火災的起因，源於一樓吧台的瓦斯管線破裂，洩漏的瓦斯遇火源瞬間引爆，火舌迅速沿著主樓梯向上竄燒，徹底阻斷了顧客的主要逃生路徑。更令人扼腕的是，餐廳員工不僅未及時引導疏散，還錯誤地向趕到的消防隊員通報「二樓顧客已撤離」，致使消防隊錯失了第一時間架設雲梯車破窗搶救的黃金時機。加上周遭違章建築的阻撓，使得滅火行動極為艱難。

當消防員終於進入一片焦黑的火場深處，眼前的景象讓所有人心頭一涼：大量罹難者，其中37具遺體，集中堆疊在二樓窗口前。當時研判，客人們在火警發生後紛紛湧向窗邊，試圖逃生。然而，店家為了安全竟使用了六吋厚的強化玻璃。當時的人們並不瞭解必須敲擊角落才能擊破玻璃，即使有人試圖用椅子猛砸，也無法成功。最終，在烈火與濃煙的逼迫下，人們因相互推擠、踐踏而絕望地喪生火海，遺體密密麻麻地層疊在窗戶邊緣。

根據《新新聞》報導，當年指揮救災的第四分隊小隊長郭建廷回憶，當他們發現這集中堆疊的慘狀時，「大家的心都涼了」，這才意識到還有這麼多生命被困在火場深處。讓救災隊員們承受著巨大的精神壓力。他們必須強忍著、壓抑著情緒，將一具具焦黑、變形、殘缺的遺體抬出。現場甚至有隊員因無法承受心理衝擊而在樓上嘔吐，也有人抬到手腳發軟。最終這場悲劇造成64死、11傷，是台灣自解嚴後死亡人數最多的公共安全事故。

