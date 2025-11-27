台灣最嚴重火災1／撫遠街遭火舌吞噬！整棟住宅因1物被炸穿 釀33人死亡

社會中心／王文承報導

香港新界大埔「宏福苑」社區昨（26）日下午發生五級火災，火勢猛烈，造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤。（圖／翻攝自X平台 @WalkerSmit83251）

香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生五級火災，火勢猛烈，社區內8棟公寓大樓已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，已造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火災。

宏福苑的慘烈景象，不禁讓人回想台灣曾經發生的嚴重火災。於是《三立新聞網》分1、2集整理出台灣十大最嚴重火災，包括台中衛爾康餐廳、高雄城中城大樓、桃園正發綜合大樓大火、新北自強保齡球館大火。這些火災不僅造成大量死傷，也凸顯建築防火、逃生設施與公共安全管理的重要性。

以下將依傷亡及影響程度，回顧台灣前5大火災的慘烈場景，帶您了解那些曾震驚社會的悲劇事件。

衛爾康餐廳大火（1995年／台中市西區​）

1995年2月15日，位於台中市西區的衛爾康餐廳突發大火，造成64人死亡、11人受傷。（圖／資料照）

廣告 廣告

1995年2月15日，位於台中市西區的衛爾康餐廳突發大火。起因為一樓吧檯附近天然氣管線洩漏後遇火源，瞬間爆燃。火舌迅速吞噬樓梯與木質裝潢，在數十秒內延燒至二樓與三樓。由於主要出口與樓梯迅速被火焰與濃煙封鎖，窗戶為強化玻璃，逃生出口又被封閉或堵塞，眾多顧客陷入窒息與高溫之中。

倖存者回憶：「煙霧瞬間瀰漫，根本辨不清方向，也聽不到別人呼喊哪裡是出口。」不少人試圖用椅子砸窗，但強化玻璃厚重、敲打無效。當時超過百人同時在場，最終造成64人死亡、11人受傷，是台灣史上單一建築火災傷亡最慘重的一起。

令人震驚的是，當消防員終於進入一片焦黑的火場深處，眼前景象讓所有人心頭一涼：大量罹難者，其中37具遺體集中堆疊在二樓窗口前。

根據《新新聞》報導，當年指揮救災的第四分隊小隊長郭建廷回憶：「大家的心都涼了」，救災隊員們必須強忍情緒，一具具焦黑、變形、殘缺的遺體被抬出。現場甚至有人因心理衝擊嘔吐，也有人抬到手腳發軟。這起慘案後，成為台灣修訂消防及公共場所安全法規的重要轉折。

城中城大樓大火（2021年／高雄市鹽埕區）

2021年10月14日，一棟13層商住混合建物城中城大樓發生火警，造成46人死亡、41人受傷。（圖／資料照）

2021年10月14日，一棟13層商住混合建物城中城大樓發生火警，火勢從一樓騎樓及雜物堆放處竄起，迅速沿樓梯及通道向上延燒，濃煙與火焰短時間內湧出多層樓，火勢猛烈且蔓延迅速。

當時住戶多為年長者或行動不便者，有鄰居表示：「凌晨聽到爆炸聲，接著整棟樓就像被火吞掉了，窗外是火光，我們只能站在外面看，不敢靠近。」街道上不斷有人大聲呼喊：「有人被困！快救人！」救援車輛與消防人員也迅速湧入現場。

消防局出動多部消防車、雲梯車及大量人力進行救援，從街道與高空兩方向同時灌水、破壞封鎖通道進行搜救。儘管夜深、濃煙與毒氣瀰漫，消防人員仍冒險進入救出被困者。最終，共造成46人死亡、41人受傷，是近年來台灣單一建物最慘重火災之一。

火災後，許多倖存者與傷者跳出窗外被消防救援抬出，街頭出現多人聚集、親友焦急等待的場面。這起慘劇再度引發社會對老舊建築消防安全、雜物堆積、逃生通道封鎖等問題的關注。

撫遠街爆炸大火（1979年／台北市松山區）

1979年7月13日，台北市松山區撫遠街403巷一處住宅區發生爆炸，造成33人死亡、20人受傷。（示意圖／PIXABAY）

1979年7月13日，台北市松山區撫遠街403巷一處住宅區發生爆炸，引發大火。起因為地下室非法儲存硬化劑「過氧化甲基乙基甲酮」，貯存不當而爆炸。爆炸威力巨大，震碎鄰近多戶建築牆壁與窗戶，波及十多戶住家。

爆炸瞬間，多數住戶正在家中休息，住宅瞬間被炸裂，火焰與濃煙吞沒樓房。一至四層樓被炸穿，部分建築全毀，門窗玻璃碎裂，燃燒波及周邊建築，火勢迅速擴散。多人被碎片擊中或因火勢與濃煙受傷。整起事故造成33人死亡、20人受傷，多戶房屋全毀或嚴重受損。

消防與警察接獲報案後，迅速派遣救援隊到場，但因爆炸破壞結構與殘留化學品，救災條件極為艱困。災後，政府追查非法儲存危險化學品業者，同時促使法規修訂，加強住宅區危險物品管理。

論情西餐廳大火（1993年／台北市中山區​）

1993年1月19日，位於台北市中山區松江路303號的論情西餐廳發生火災，造成33人死亡、21人受傷。（圖／資料照）

1993年1月19日，位於台北市中山區松江路303號的論情西餐廳發生火災，餐廳內約有70餘名顧客正在用餐或聆聽現場音樂。起火點疑似在餐廳入口吧檯附近，現場傳出汽油味與爆炸聲，警方判定為縱火，但未能逮捕嫌疑人。

火災發生數十秒內，火舌迅速蔓延，煙霧瞬間瀰漫，餐廳原有三個通道出口遭封閉或堆放雜物，窗戶為強化玻璃難以打破，逃生路線幾乎被封鎖。有人緊急打開少數安全窗並嘗試跳樓逃生，但窗戶開口狹小，底下未鋪設氣墊，落地後多人骨折，有人因濃煙嗆入或被烈火波及。最終造成33人死亡、21人受傷。

有倖存者回憶道：「招牌與帆布幾乎在一分鐘內燃燒殆盡，許多人衝向窗邊，大聲呼喊：『快救人！』」消防人員抵達後，全力開窗、破拆隔間救出受困者，但火勢迅猛，搜救極為困難。

新生戲院大火（1966年／台北市西門町）

1966年1月19日，台北市西門鬧區多層建築中，包括新生戲院、萬國舞廳、渝園餐廳等發生大火，火勢快速蔓延至整棟建築的4至6樓，，成為台北市區最慘重火災之一。（圖／翻攝自Google Maps）

1966年1月19日，台北市西門鬧區多層建築中，包括新生戲院、萬國舞廳、渝園餐廳等發生大火，火勢快速蔓延至整棟建築的4至6樓，屋內裝潢與大型廣告牌成為助燃物。

救災過程中，數百名消防員出動，多輛消防車及外縣市支援人力聯合救援。但建築水壓不足、水柱無法打至高樓，加上樓梯與內部動線複雜、缺乏有效逃生出口，火災延燒數小時，直到晚上6時才被控制熄滅。新生戲院與附屬設施全部燒毀。

當時大量圍觀群眾、求救者與救援人員聚集，消防車水柱與濃煙交織，場面混亂悲慘，成為台北市區最慘重火災之一。

更多三立新聞網報導

台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟

坐擁3500萬退休金！男聽信海外1投資血本無歸 過世後妻生活超悽涼

瑞幸咖啡來台展店衝擊市場？謝金河早洞察先機：它靠「這招」擊垮星巴克

瑞幸咖啡進軍台灣 竟意外牽扯到于朦朧案！代言人是這兇手 眾人抵制

