台灣最嚴重火災1／撫遠街遭火舌吞噬！整棟住宅因1物被炸穿 釀33人死亡
社會中心／王文承報導
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生五級火災，火勢猛烈，社區內8棟公寓大樓已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，已造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火災。
宏福苑的慘烈景象，不禁讓人回想台灣曾經發生的嚴重火災。於是《三立新聞網》分1、2集整理出台灣十大最嚴重火災，包括台中衛爾康餐廳、高雄城中城大樓、桃園正發綜合大樓大火、新北自強保齡球館大火。這些火災不僅造成大量死傷，也凸顯建築防火、逃生設施與公共安全管理的重要性。
以下將依傷亡及影響程度，回顧台灣前5大火災的慘烈場景，帶您了解那些曾震驚社會的悲劇事件。
衛爾康餐廳大火（1995年／台中市西區）
1995年2月15日，位於台中市西區的衛爾康餐廳突發大火。起因為一樓吧檯附近天然氣管線洩漏後遇火源，瞬間爆燃。火舌迅速吞噬樓梯與木質裝潢，在數十秒內延燒至二樓與三樓。由於主要出口與樓梯迅速被火焰與濃煙封鎖，窗戶為強化玻璃，逃生出口又被封閉或堵塞，眾多顧客陷入窒息與高溫之中。
倖存者回憶：「煙霧瞬間瀰漫，根本辨不清方向，也聽不到別人呼喊哪裡是出口。」不少人試圖用椅子砸窗，但強化玻璃厚重、敲打無效。當時超過百人同時在場，最終造成64人死亡、11人受傷，是台灣史上單一建築火災傷亡最慘重的一起。
令人震驚的是，當消防員終於進入一片焦黑的火場深處，眼前景象讓所有人心頭一涼：大量罹難者，其中37具遺體集中堆疊在二樓窗口前。
根據《新新聞》報導，當年指揮救災的第四分隊小隊長郭建廷回憶：「大家的心都涼了」，救災隊員們必須強忍情緒，一具具焦黑、變形、殘缺的遺體被抬出。現場甚至有人因心理衝擊嘔吐，也有人抬到手腳發軟。這起慘案後，成為台灣修訂消防及公共場所安全法規的重要轉折。
城中城大樓大火（2021年／高雄市鹽埕區）
2021年10月14日，一棟13層商住混合建物城中城大樓發生火警，火勢從一樓騎樓及雜物堆放處竄起，迅速沿樓梯及通道向上延燒，濃煙與火焰短時間內湧出多層樓，火勢猛烈且蔓延迅速。
當時住戶多為年長者或行動不便者，有鄰居表示：「凌晨聽到爆炸聲，接著整棟樓就像被火吞掉了，窗外是火光，我們只能站在外面看，不敢靠近。」街道上不斷有人大聲呼喊：「有人被困！快救人！」救援車輛與消防人員也迅速湧入現場。
消防局出動多部消防車、雲梯車及大量人力進行救援，從街道與高空兩方向同時灌水、破壞封鎖通道進行搜救。儘管夜深、濃煙與毒氣瀰漫，消防人員仍冒險進入救出被困者。最終，共造成46人死亡、41人受傷，是近年來台灣單一建物最慘重火災之一。
火災後，許多倖存者與傷者跳出窗外被消防救援抬出，街頭出現多人聚集、親友焦急等待的場面。這起慘劇再度引發社會對老舊建築消防安全、雜物堆積、逃生通道封鎖等問題的關注。
撫遠街爆炸大火（1979年／台北市松山區）
1979年7月13日，台北市松山區撫遠街403巷一處住宅區發生爆炸，引發大火。起因為地下室非法儲存硬化劑「過氧化甲基乙基甲酮」，貯存不當而爆炸。爆炸威力巨大，震碎鄰近多戶建築牆壁與窗戶，波及十多戶住家。
爆炸瞬間，多數住戶正在家中休息，住宅瞬間被炸裂，火焰與濃煙吞沒樓房。一至四層樓被炸穿，部分建築全毀，門窗玻璃碎裂，燃燒波及周邊建築，火勢迅速擴散。多人被碎片擊中或因火勢與濃煙受傷。整起事故造成33人死亡、20人受傷，多戶房屋全毀或嚴重受損。
消防與警察接獲報案後，迅速派遣救援隊到場，但因爆炸破壞結構與殘留化學品，救災條件極為艱困。災後，政府追查非法儲存危險化學品業者，同時促使法規修訂，加強住宅區危險物品管理。
論情西餐廳大火（1993年／台北市中山區）
1993年1月19日，位於台北市中山區松江路303號的論情西餐廳發生火災，餐廳內約有70餘名顧客正在用餐或聆聽現場音樂。起火點疑似在餐廳入口吧檯附近，現場傳出汽油味與爆炸聲，警方判定為縱火，但未能逮捕嫌疑人。
火災發生數十秒內，火舌迅速蔓延，煙霧瞬間瀰漫，餐廳原有三個通道出口遭封閉或堆放雜物，窗戶為強化玻璃難以打破，逃生路線幾乎被封鎖。有人緊急打開少數安全窗並嘗試跳樓逃生，但窗戶開口狹小，底下未鋪設氣墊，落地後多人骨折，有人因濃煙嗆入或被烈火波及。最終造成33人死亡、21人受傷。
有倖存者回憶道：「招牌與帆布幾乎在一分鐘內燃燒殆盡，許多人衝向窗邊，大聲呼喊：『快救人！』」消防人員抵達後，全力開窗、破拆隔間救出受困者，但火勢迅猛，搜救極為困難。
新生戲院大火（1966年／台北市西門町）
1966年1月19日，台北市西門鬧區多層建築中，包括新生戲院、萬國舞廳、渝園餐廳等發生大火，火勢快速蔓延至整棟建築的4至6樓，屋內裝潢與大型廣告牌成為助燃物。
救災過程中，數百名消防員出動，多輛消防車及外縣市支援人力聯合救援。但建築水壓不足、水柱無法打至高樓，加上樓梯與內部動線複雜、缺乏有效逃生出口，火災延燒數小時，直到晚上6時才被控制熄滅。新生戲院與附屬設施全部燒毀。
當時大量圍觀群眾、求救者與救援人員聚集，消防車水柱與濃煙交織，場面混亂悲慘，成為台北市區最慘重火災之一。
更多三立新聞網報導
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
坐擁3500萬退休金！男聽信海外1投資血本無歸 過世後妻生活超悽涼
瑞幸咖啡來台展店衝擊市場？謝金河早洞察先機：它靠「這招」擊垮星巴克
瑞幸咖啡進軍台灣 竟意外牽扯到于朦朧案！代言人是這兇手 眾人抵制
其他人也在看
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 1 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 2 小時前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 4 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 13 小時前
香港惡火時間軸曝！宏福苑7大樓燒整夜奪44命…成「回歸以來」最慘惡火
香港大埔宏福苑昨天（26日）發生大火，8棟建築物之中有7棟全面燃燒，當晚即升級為「五級火警」大樓陷入火海，宛如末日焚城；截至今天（27日）清晨，已累計44人死亡，279人失聯，救援行動，尚未結束，不過這起火警時間軸，也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑大火！37歲消防員殉職7人傷 黃秋生4字留言為香港消防打氣
香港新界大埔區宏福苑昨（26日）下午發生嚴重火災，多棟大樓被焚毀，造成重大傷亡。一名參與救援行動的37歲消防員不幸殉職，另有7名消防人員受傷；因事故嚴重，消防當局將火警列為5級（最高級）緊急事故。消息傳出後，香港演員黃秋生也在臉書發文，向前線救災人員表達敬意與哀悼。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
香港大火、工人抽菸片瘋傳！外媒再批竹鷹架
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至27日清晨8點左右，已知造成至少44人死亡，279人失蹤，死傷人數恐持續攀升，關於起火原因，不少香港人指控疑似與工人不聽勸阻，在施工地抽菸有關，相關影...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／37歲消防員殉職！官方FB「換黑白照」全網鼻酸
國際中心／周希雯報導香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅。目前已知至少44人死亡、66人送醫，至少279人下落不明，其中1名死者正是37歲消防員何偉豪，隨著惡火令英勇消防員殉職的噩耗傳出，香港消防處的頭像已改為黑白照，不少民眾也湧入留言致敬，「祝願所有消防員安全回家」。民視 ・ 2 小時前
「宏福苑」7棟樓陷火海！ 棚架不防火、大風、煙囪效應「3殺手」釀災
「宏福苑」7棟樓陷火海！ 棚架不防火、大風、煙囪效應「3殺手」釀災EBC東森新聞 ・ 56 分鐘前
台灣最嚴重火災！37具焦屍堆疊窗前 救災隊員當場嘔吐、手腳發軟
香港新界大埔的「宏福苑」社區昨（26）日下午發生了五級火災，火勢之猛烈，社區內8棟公寓大樓，已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難以完全撲滅，目前已經造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，是香港歷史上第二大火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前