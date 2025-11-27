台灣最嚴重火災2／追飯店女服務生遭拒！少年縱火樓梯 釀26人燒死

社會中心／王文承報導

香港新界大埔「宏福苑」社區昨（26）日下午發生五級火災，火勢猛烈，社區內8棟公寓大樓已有7棟逾30層樓被烈焰吞噬，火光映紅夜空，延燒逾16小時仍難完全撲滅，已造成至少44死、45人輕重傷、超過200人失蹤，成為香港歷史上第二大火災。

宏福苑的慘烈景象，再度喚起人們對台灣歷史上重大火災的記憶。《三立新聞網》分1、2集整理出台灣10大最嚴重火災，包括台中衛爾康餐廳、高雄城中城大樓、桃園正發綜合大樓大火、新北自強保齡球館大火。這些火災不僅造成大量死傷，也凸顯建築防火、逃生設施與公共安全管理的重要性。

以下將依傷亡及影響程度，回顧台灣後5大火災的慘烈場景，帶您了解那些曾震驚社會的悲劇事件。

桃園正發綜合大樓大火（1990年／桃園市）

1990年1月27日，桃園正發綜合大樓發生嚴重火災，造成28人死亡。（示意圖／資料照）

1990年1月27日，桃園正發綜合大樓發生嚴重火災。當晚，業者在地下小吃街烹煮食物時不慎起火，現場又堆放大量裝修中的易燃建材，火勢迅速蔓延。消防人員抵達現場時，發現部分逃生門遭封鎖，火警設備亦被擅自拆除，救援難度大幅增加。最終，火災造成28人死亡，多數民眾因逃生不及而喪命火場。

正發大樓原為百貨公司，1樓及地下室改為小吃街，2至3樓為理髮廳，4樓為華國電影院播放三級片，5樓以上為賓館。火災後，由於大樓產權複雜，重建遲遲未完成，並衍生靈異傳聞。2008年，桃園縣政府認定大樓外觀陳舊、影響市容，下令拆除，現址先為公園綠地與公共停車場，如今已改建為住宅大樓。

屏東市獅子林KTV大火（1995年／屏東市）

1995年，屏東市獅子林KTV發生火災，造成27人死亡。（圖／翻攝自Pixabay）

1995年，屏東市獅子林KTV發生火災，造成27人死亡。該地點原為屏城別館旅館，1989年曾因電線走火釀8死34傷，重建後改為KTV，卻未能避免悲劇再度發生。

火災發生時，台灣公共安全管理法規尚不完善，民間防災意識薄弱，加上建築逃生設備不足，導致災害傷亡慘重。這起火災與同一年台中衛爾康西餐廳大火（64死）、台北快樂頌KTV縱火（13死）、嘉義嘉年華大樓大火（11死）相互呼應，引起社會對公共安全的高度關注。

高雄九龍大廈縱火案（1989年／高雄市鹽埕區）

1989年5月16日，高雄鹽埕區九龍大廈發生火災，導致多人罹難，包括5名幼童， 共造成24人死亡。（圖／翻攝自Google Map）

1989年5月16日，高雄鹽埕區九龍大廈（原名龍生大廈）發生火災。當天時凌晨，因地下卡拉OK經營糾紛，數名男子購買汽油縱火，火勢迅速吞噬整棟大樓。

大樓住戶發現火警後倉皇逃生，但一名住戶屋頂鴿舍鐵門上鎖，阻擋眾人逃生，導致多人罹難，包括5名幼童。此次火災共造成24人死亡。消防人員趕抵現場時，面對濃煙與迅速延燒的火勢，搜救工作困難重重。

台南帝王飯店縱火案（1985年／台南市）

1985年4月1日，台南帝王飯店發生縱火事件，造成26人燒死或嗆死。（圖／資料照）

1985年4月1日，台南帝王飯店發生縱火事件。17歲鄭姓少年因朋友追求飯店女服務生不成，與3名友人密謀「砸店教訓」，最終使用汽油在地下室樓梯出口縱火，並搭計程車逃離現場。

火災造成26人燒死或嗆死，另有10多人受傷。事後警方迅速逮捕三名主嫌，僅陳姓主嫌逃亡25年，最終於2013年伏法。事故後，帝王飯店原址荒廢多年，1988年拆除後改建為兩層鐵皮屋，經營過服飾店、電玩店，地下室仍封閉。

新北自強保齡球館大火（1992年／新北市）

1992年5月11日，新北自強保齡球館發生火災，造成20人死亡。（示意圖／資料照）

1992年5月11日，新北自強保齡球館發生火災，造成20人死亡。火災原因不明，但消防人員抵達現場時，發現巷道狹窄、停滿機車，建物內多為易燃材料，且樓梯與升降機集中於單一路線，逃生通道不足，導致災害擴大。

火災後，政府展開全台保齡球館安全清查，拆除非法場館。原址先後由超市、辦公室與廟宇使用，目前已改建為住宅大樓。

