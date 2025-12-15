台灣最大主動債ETF 00984D來了！非投等債比美股高股息ETF收益更優

聯博投信．資料照



台灣最大主動非投資等級債券基金公司，聯博主動式債券基金第二檔，台灣最大主動非投等債00984D來了！00984D這次選擇在證交所掛牌。聯博投信董事長翁振國表示，聯準會降息方向持續 ，美國債券未來一年可期待，聯博第一檔主動債是暖身，第二檔就是重擊， 00984D 全權委託美國操盤，承襲兩檔台灣境內與境外最大非投資等級債券基金投資基因，00984D以已開發國家非投資等級公司債為核心，為投資人追求收益與成長機會。每股發行價格定為新台幣10元，並採每月配息機制，明年1月12日至16日展開募集。

近期美國諸多經濟數據走弱，包括勞動市場與消費者信心下滑；同時，關稅政策推升進口商品通膨，物價雖趨穩但通膨壓力猶存，聯博預期2026年美國將延續今年的低速成長格局。聯博投信固定收益資深投資策略師江常維表示，觀察過去逾40年的走勢，非投資等級債券在低速成長的環境反而展現潛力。年化報酬率約8.5%，優於美股的5.8%3。除此之外，非投等債長期的波動度約為美股的6成、台股的4成4，具備較佳的防禦力。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，非投資等級債市涵蓋許多知名跨國企業5，但個別表現差異大。被動式非投等債ETF，因侷限於特定天期或信評指標，只能定期調整持債，可能錯失挖掘明日之星6或是被迫持有某些違約風險較高的債券，導致表現可能相對落後。反觀主動型ETF由於不受限追蹤指標，因此可隨時視企業體質、市場變化與長期趨勢靈活調整持債配置，在掌握機會的同時管理風險。

聯博投信推出旗下第二檔主動式ETF-00984D，並委由相同團隊投資管理

特色一、高彈性。00984D聚焦違約率較低的BB與B級非投等債，並擇優選擇基本面相對穩健的CCC級債種、或參與挖掘明日之星的潛在機會。依市況主動調整多元產業，或酌量納入投資等級債券，主動策略操作彈性高。

特色二、富底氣。00984D傳承兩檔台灣境內及集團境外最大非投資等級債券基金投資基因，以王者之尊，國際視野，直達收益投資核心。且聯博投信已連續兩年榮獲《亞洲資產管理雜誌》頒發台灣最佳債券管理公司大獎，具備國際級視野與歷經多空淬煉的操作經驗豐富，底氣足。

特色三，帥團隊。00984D由美國在地團隊直接操盤，零時差掌握市場動態、即時參與新債發行，加上聯博集團在全球管理非投債的龐大資產規模優勢，在市場擁有更強大的議價實力。

非投等債目前殖利率仍位於相對高點，加上聯準會未來仍有降息空間，皆有助吸引追求較高收益的資金持續回流、推升債券價格。00984D以高.富.帥.的債券天菜之姿，為投資人帶來兼具彈性策略、深厚研究能量與國際級團隊操盤的投資新選擇。江常維亦提醒，在追求收益與成長機會的同時，仍應審慎衡量自身風險承受度適當布局。

