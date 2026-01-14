台灣最大太空社群攜手生物技術開發中心 合辦太空生醫黑客松

第一屆天體生物學數位雙生國際黑客松組隊活動在國家生技園區舉辦

科技中心/綜合報導

生物技術開發中心(DCB)最近積極向新生代招手，近日與台灣產業科技推動協會(TITA)一起，協助國內最大太空社群「商業太空實驗室」，於國家生技園區裡辦理太空生醫黑客松活動。

本活動由愛因斯坦母校，也是世界高等教育排名佼佼者蘇黎世聯邦理工學院主辦，全名為「第一屆天體生物學數位雙生國際黑客松」，是以數位模擬探索宇宙的起源與新生命為主題，聚焦於天體生物學（Astrobiology）與數位雙生（Digital Twins）的跨域結合，邀集來自天文、行星科學、生物、資訊與工程等不同背景的大學生，運用資料建模、模擬與系統思維，建立可反映真實或假設天體環境的數位模型，探索宇宙中生命的起源、演化與存在條件。

應邀擔任本次活動導師的國立成功大學產創總中心新創加速中心副主任邱士峰博士認為，數位雙生概念在生物科技上應用範圍廣泛，但學生如何應用這個概念在探討生命起源，設計在外星的生命偵測與生命跡證實驗，及研究系外行星可居住性，是本次競賽的最大挑戰。

在1月12日的台灣初賽說明活動，吸引了包含臺灣大學、成功大學、中央大學、長庚大學、臺北醫學大學、逢甲大學、慈濟大學等多所院校學生參加，完成組隊團隊每人都得到iPASS一卡通NASA星球系列一張，從城市移動到太空創新，一起嗶出新的可能。

本次團隊將把握最後時間，於1月16日前送出競賽構想，再於3月參加線上決賽，最終優勝隊伍將受邀前往蘇黎世展示成果。商業太空實驗室近年來積極耕耘國內熱愛太空的年輕社群，成為國內航太與太空科系學生的另類交流管道，除了數位雙生黑客松，一月底也將結合ESG概念的利眾創新公司，與國家太空中心共同辦理臺法太空創新黑客松，報名情況踴躍，與會者對於前往波爾多參加總決賽非常樂觀。

目前商業太空成為顯學，結合AI之便，不儘在太空種植馬鈴薯成為可能，在外星尋找新生命也令新一代燃起熱情。主辦單位邀請各界關心支持，讓台灣優秀年輕團隊在新一波太空進展不缺席。