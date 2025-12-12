台灣最大獨立遊戲展G-EIGHT 2025熱鬧開幕！攤位試玩送周邊，會場活動再抽Steam Deck
G-EIGHT 2025今於臺北圓山花博園區爭艷館熱鬧開展！一年一度最受獨立遊戲玩家期待的活動，在三位共同創辦人「6tan」、「湯瑪士」及「李勇霆 (偷泥)」的歡迎下拉開序幕。官方透漏，截至本屆開展前售票狀況，較去年增加20%，三日活動預計吸引超過25,000人與會。
主辦人之一 6tan 表示「看到參展商們充滿熱血，準備這麼多展場限定關卡、活動跟發布新試玩，我覺得蠻感動的！現場絕對讓你玩好玩滿，來就對了！」。G-EIGHT也推出許多官方慶祝活動，像是：展場完成指定任務，有機會把市價NT$18,880的 Steam Deck 帶回家、官方商店任意消費送周邊及消費滿額抽等活動。
G-EIGHT 2025 官方系列活動：
不論是年度傳統的玩家投票「大乾爹時代」、「G-EIGHT 集換卡牌」，或是與知名周邊廠商 Fangamer 合作的指定任務項目等，本屆會展多樣活動推好推滿，絕對讓玩家們滿載而歸。
Fangamer 指定任務：掃描活動QR Code，訂閱 Fangamer 電子報，即可獲得限量徽章一枚。
追霸姬送好機：只要與展場中的任一「霸姬」合照，並追蹤G-EIGHT官方FB或IG，將合照上傳至個人社群平台設為公開，並標註G-EIGHT官方帳號，而後在指定貼文留言，即可參加抽 Steam Deck OLED 512GB（市價 NT$18,880）。
官方商店消費送：方案A.凡消費任一金額就送隨機G8KAWA貼紙2包 (市價NT$200)，數量有限送完為止。方案B.霸姬奇機抽 ─ 消費滿千即可獲得1張抽獎券，參加抽 Steam Deck OLED 512GB（市價 NT$18,880），消費越多即可獲得越多張抽獎券，中獎機會越大！
大乾爹時代：遊戲作品人氣票選活動，開放觀展者為喜愛的展出作品投票，並共同參與年度人氣的評比選拔。票選分為兩大類別：「一般向」與「分級遊戲」。
G-EIGHT 集換卡牌：為行之有年的招牌活動，觀展者拜訪每一攤試玩後可獲得作品專屬卡牌。更催生一票狂熱收集粉絲，每年為收集整套卡牌而在展期三天準時報到，待好待滿！
G-EIGHT 2025 官方直播活動：
大會舞台則三天連續推出直播節目活動，由主持人Section搭配特別來賓：糊李糊涂檔 李迅、小六、阿北 Abei及學長Abby，訪問一系列遊戲開發團隊。
11大現場攤位亮點帶你玩個夠！
集英社遊戲推出體驗最新試玩內容，即可獲得限量周邊。KOMODO攤位有「KOMODO 遊戲挑戰」能有機會帶走市價NT$1,000的Steam Wallet Code。Devolver Digital邀請玩家挑戰Speed Run，提供限量周邊與布偶裝合照。《桃源深處有人家》販售可愛蘿蔔周邊。Smilegate - STOVE參加試玩便可以獲得幸運抽獎資格。SIGONO攤位則推《OPUS：心相吾山》限定「小漣&狗狗」壓克力立牌周邊。
分級遊戲攤位有：特急修幹線集可兌換限定雷射車票，並參加攤位抽獎。芒果派對除推出70款作品特價外，更在會場大手筆打造沈浸式星空拍照場景、9款超人氣等身大胸像珍藏展將讓你心動不已；玩家活動推出補給球抽獎活動，獎品有Switch 2、賽車遊戲模擬器駕駛艙及iPhone 17 Pro等好禮。Hide Games則有雙重幸運祭「轉輪抽獎券」。嘿鹿遊戲邀請《無人島哪有這麼爽》的拍攝演員蒞臨現場參加宣傳活動。Playmeow 玩喵提供周邊轉蛋抽抽樂！雙人立牌、超大桌墊等禮物等著你。
2025 G-EIGHT 票券資訊
購票通路：ibon、KKTIX
2025/12/12 - 12/14展期票
單日全票：$350（1張單日票）
2025 G-EIGHT 展覽資訊
活動日期：2025 年 12 月 12 日（五） ~ 12 月 14 日（日）
展出時間：11：00 - 19：00（一般玩家進場時間）
活動地點：花博爭艷館(台北市中山區玉門街 1 號)
官網網站：https://www.geight.io/
活動票價：展期單日票/$350。
售票通路：KKTIX、全台7-11 ibon
－
以上內容為廠商提供資料原文
