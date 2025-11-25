台灣最大規模AI學習行動啟動！均一攜手台積電、宏碁 鎖定1年25萬人參與

為回應全球人工智慧（AI）浪潮對教育體系的顛覆性挑戰，均一平台教育基金會今（25）日宣布啟動「一小時玩AI」（Hour of AI）活動，讓台灣的孩子與全民能在一小時內迅速掌握AI的原理、應用與責任。本活動已獲政府、科技跨國企業及本地產業的支持，共同宣示台灣將加速成為全球AI人才發展的重鎮。

跨界巨頭協力台灣展現AI教育決心

這場在教育創新合作社（Education Colab）舉辦的記者會，匯集了全球及台灣科技供應鏈的關鍵企業，包括台積電（TSMC）、宏碁等台灣企業，以及全球市值前十大科技企業如微軟（Microsoft）、Meta等，均到場支持，突顯AI教育對於台灣在全球科技供應鏈中關鍵地位的重要性。

台積電資深副總暨均一平台董事何麗梅表示，將此次行動視為台灣在2016年「Hour of Code」活動後的再次躍升。她明確提出2025年「Hour of AI」的目標：一年內達成25萬人參與，並鎖定在全球排名前五、亞洲排名第一的成績。何麗梅強調，這項指標不僅是活動KPI，更是向全世界傳達一個訊息：「台灣不只是會寫程式、製作晶片的國家，更是一個全民一起培養AI力量的國家。」。

數發部肯定跨域協作構築負責任的AI法制框架

數位發展部政務次長侯宜秀強調，台灣在AI發展上的最大優勢，在於能由非營利組織（NPO）牽頭，凝聚政府、國際企業、本地產業與全台教育界，形成強大的跨域協作力量。

侯宜秀指出，AI的發展不應由技術人員獨自引導，而必須有各領域專家與一般使用者的共同參與，才能真正讓AI應用深入生活與學習場域。她同時透露，政府正積極推動《人工智慧基本法》，以建立明確的法制與風險框架，目標是讓台灣以民主方式、負責任地運用AI，成為「最會用AI的國家」。

均一推出官方推薦課程聚焦「問、用、管」AI素養

均一平台教育基金會董事長暨執行長呂冠緯表示，本次活動的核心在於提供全民都能參與的AI教育框架，亦即從「問AI」、到「用AI」、到「管AI」，甚至到「造AI」。

均一平台為此活動設計的兩大AI教學模組，已獲Code.org全球官方合作學習資源推薦：

AISquare｜我的半導體冒險：著重與AI協作，探索從沙子到晶片的誕生秘密，啟發孩子的跨域思考力。

ActiveAI｜數據世界：AI原來如此：化身AI小偵探，學習分辨資訊真偽與倫理，從小培養數位公民力。

呂冠緯指出，這項活動的價值在於為台灣教育和科技生態系建立一個清楚且「接地氣」的AI素養框架，推動全民學習。記者會上，台積電資深副總何麗梅、均一平台董事長呂冠緯與教育部代表共同帶領來自高中、國中、國小的師生，現場體驗兩套模組。

本次活動除了上述科技巨頭及數位發展部外，亦吸引了包括台北市教育局、致伸科技、應用材料、元太科技、LINETaiwan、宏碁等眾多企業、中央部會與教育界代表到場支持，象徵台灣正以多方協力模式，推動更全面、更具前瞻性的AI教育環境。

新聞小辭典：Hour of AI

「Hour of AI」承襲「Hour of Code」以一小時入門科技的精神，是Code.org與Khan Academy、ETS、ISTE等（稱為Teach AI社群）共同發起的全球年度行動。目的是讓不同年齡層的人，都能透過最簡易的方式理解AI的原理、應用與責任，以培力全民面對未來所需的核心素養。



