專題組／報導

多數間諜案的動機源於金錢或美色，但一樁扭轉台海局勢的關鍵策反卻是例外。1992年，台灣軍情局「少康專案」成功策反中國少將劉連昆；由於他曾經歷「六四天安門事件」，深刻感受中國應朝民主化發展，因此同意為台灣軍情局工作，前後總計提供一百多份軍事情報。這樁牽動兩岸政治發展的諜報案，更被改編為小說《叛國者》。

本週《台灣演義》播出〈台灣特務史〉，帶您揭開特務情報人員的神秘故事。敬請鎖定週日晚間7點55分，民視新聞台53頻道。

廣告 廣告





台灣最大間諜案 中共少將提供「絕密情資」化解軍演危機

中國少將劉連昆為台灣提供多項重要情報。（圖／台灣演義）

在劉連昆提供的一百多份情報中，有四份被列為「絕密級」，其中一份對於1996年的台海危機發揮關鍵性的影響。當時台灣正舉行首次總統民選，中共為此發動大規模「陸海空登陸作戰演習」，台海情勢一度緊張。劉連昆及時傳遞解放軍的軍事演習詳情，讓台灣方面獲得關鍵情資，才得以化解這場箭在弦上的危機。

然而，劉連昆「台諜」身份也就此曝光，他在1999年遭中國逮捕，以注射毒針的方式處死。根據後續解密資料，劉連昆的身份之所以曝光，被認為是藏身於台灣軍情局內部的雙面諜李志豪所為，完整報導請見 台灣演義

✅節目播出資訊：每周日晚間7點55分，請鎖定民視新聞53頻道 台灣演義

✅訂閱台灣演義Youtube ，更新最精彩內容 ：請點我

✅按讚台灣演義FB，掌握最新節目 ：請點我

原文出處：台灣最大間諜案「少康專案」 中共少將提供「絕密情資」化解軍演危機

更多民視新聞報導

狂發訊息加送魚圖挽回退色愛情 男跟騷法判2月

走向紅統不演了？鄭麗文竟出席「追思共諜」大會 民進黨憤怒發聲

國產豬肉解封！首批溫體豬抵黃昏市場 民眾排隊搶買

