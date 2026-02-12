台灣最大AI盛會三月花博登場 「世界量子百強」張慶瑞博士攜手Google、NVIDIA 共談量子與極限算力新紀元

「AI EXPO Taiwan二０二六」逢展會五週年，將集結全球超過二百五十家知名科技品牌、逾六十位企業專家領袖參與。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

全球 AI年度最大人工智慧生態系盛會「AI EXPO Taiwan二０二六」重磅回歸，將於三月廿五日至廿七日在圓山花博爭艷館開幕。

主辦單位表示，繼去年創下二點六萬觀展人次佳績後，適逢展會五週年，將集結全球超過二百五十家知名科技品牌、逾六十位企業專家領袖及一百個跨域生態鏈夥伴，共同擘劃 AI 全景生態系，預計吸引超過五萬名產業決策者共襄盛舉。

主辦單位指出，AI EXPO Taiwan二０二六持續實踐永續責任，推動「用 AI 支持愛」公益計畫，攜手伊甸社會福利基金會與兒童福利聯盟，沿襲每位參觀者入場即捐助十元的傳統外，五週年特別推出「愛的五次方」企劃，凡於現場參與未來信箱投遞活動，愛心捐贈金額將升級為五十元，全力支持偏鄉教育與弱勢關懷。

DIGITIMES Research 預估，二０二六至二０三０年生成式AI 將為全球經持續帶入成長動能。為對接政府日前宣布的「AI 新十大建設」國家戰略，本屆展會以 「AI．X」 為核心主軸，重新定義產業進化軌跡，「X」不僅象徵 AI 帶來異業交會的創新加乘，更是驅動未來發展的無窮潛力與定義新紀元的全新藍圖，為全球經持續帶入成長動能。

大會主論壇「不知講堂（X Forum） 」開幕邀請榮獲聯合國教科文組織認證「世界量子百強」的張慶瑞博士，與 Google 及 NVIDIA技術與策略領袖同台，三方聚焦「AI × 量子 × 極限算力」，深入探討次世代運算架構如何突破傳統瓶頸，成為驅動未來十年產業發展的極限引擎。

未來展場（X Space）」規劃三大關鍵展區，分別聚焦技術基礎建設、產業應用及未來動能。本屆展會由 DIGITIMES 、IC之音竹科廣播、中原大學智慧運算與量子資訊學院共同主辦。