台灣最強國際品牌超過半數來自電子業 「這家」已12度封王
台灣經濟研究院今（5）日公布「2025台灣最佳國際品牌價值」，前5名為華碩、趨勢、聯發科、研華和台達電，仍以科技業為核心，華碩已12度登上榜首，這25大品牌總值達151.49億美元、也創下歷史新高。
台股今日在權王台積電帶頭衝鋒下，盤中指數一度大漲近千點、再寫歷史新高，主要也是AI時代的電子股相對強勢，這也體現在品牌價值上，「2025台灣最佳國際品牌」前25名中，超過一半是電子業。
這調查由經濟部指導、台經院推動，委託全球第一家獲得ISO 10668認證的調查機構Interbrand進行鑑價，從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值。
台經院表示，本屆成長幅度最大的品牌為聯發科，完整布局從邊緣到雲端的AI與通訊技術，這次品牌價值年增高達45％。台達電「從電網到晶片」技術為基礎，永續行動強化智慧綠色解決方案，品牌價值年成長30％。
比較特別的還有第24名、首度進榜的致茂電子，是以AI協助設備更快上線運作，第25名的東元電機也是首度進榜，提供能源管理服務，協助企業降低用電與碳排負擔。
在傳產方面，第13名的美利達，以多元E-Bike回應不同族群需求，第9名的巨大集團擴展室內騎乘，第15名的喬山結合零售通路與AI重訓設備，都能深化智慧健身體驗。
食品零售業方面，85℃的美食達人第18名，以跨文化話題飲品提升品牌活躍度，統一企業打造新世代複合商場，拓展多元生活體驗，為第14名。
這次的榜單除了公布前25大品牌企業，台經院也加碼公布「潛力之星」，包含上銀科技、合勤集團、宇瞻科技、宏正自動科技、宜鼎國際、研揚科技、桂盟國際、振樺電子、晶睿通訊、程泰機械、勤誠興業、碩天科技和鼎翰科技等業者。
華碩共同執行長許先越表示，再次獲得台灣最具價值國際品牌的肯定，我們深感榮幸，將在各領域整合廣泛的AI應用並務實推動，提升全球使用者的生活品質。
