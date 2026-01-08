台灣最強招募軍官 媽媽全被他圈粉 3萬人追蹤

台灣推動募兵，從零歲開始培養，首先，針對媽媽們下手，儲備18年後的國軍人才。

「您好！您被我陸巡到了」，陸軍一名徐姓士官負責人力招募，他專攻社群「巡邏」，以獨樹一格的招募方式，在Threads迅速竄紅，追蹤人數已突破3萬人。

從軍至今7年的徐姓上士，尤其會針對嬰兒爬行、學步等PO文，留言「現在的匍匐前進，是為了長大後的昂首闊步」、「看您骨骼奇特，將來必是從軍人才」等，風趣又不失正經的筆觸，逗得不少媽媽哈哈大笑，甚至爭相tag徐男，「我們家的寶貝以後適合當兵嗎」。

社群掀起一股寶寶從軍大挑戰，不僅媽媽們被徐男圈粉，待業青年、創業老闆，以及早就除役的阿公阿嬤們，全成為宣達對象，一席「我懂那種想努力卻找不到方向的無力感」，讓不少找工作碰壁的年輕人，願意聽聽國軍在幹嘛。

