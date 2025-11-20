台灣最強連鎖餐廳TOP 10出爐 鼎泰豐霸榜「排再久都甘願」
台灣多元而精緻的飲食文化近年成為跨出國門的文化語言，從小籠包、火鍋、鍋貼到珍珠奶茶，愈來愈多台灣餐飲品牌積極插旗海外，在香港、東京、新加坡、曼谷等亞洲主要城市掀起「台味旋風」。《網路溫度計DailyView》運用輿情分析工具《KEYPO大數據關鍵引擎》，排除小吃攤與手搖飲後，整理出台灣十大成功進軍亞洲市場的連鎖餐飲品牌。
TOP 1：鼎泰豐
1958年創立的鼎泰豐，從販售食用油的小商行轉型為小籠包與麵食餐館，以「黃金十八摺」的職人工法與規格化流程，在國際餐飲舞台上建立鮮明品牌形象。鼎泰豐1996年受日本高島屋邀請，在東京新宿開出第一家海外分店，開幕後即掀起日本「小籠包熱潮」，排隊人潮絡繹不絕。品牌強調一致化的服務標準，讓全球各地門市皆能呈現相同品質。
產業研究機構《Technomic》統計，美國鼎泰豐16家分店 2024 年平均單店營收達 2700 萬美元（約新台幣 8.2 億元），位居全美連鎖餐廳營收第一。不少網友也分享，「日本鼎泰豐的兒童餐豐富實惠」、「池袋整棟旗艦店開幕成亮點」，再次證明「台灣職人味」的國際魅力。
TOP 2：爭鮮迴轉壽司
爭鮮以「讓人人吃得起壽司」為理念，打破壽司高價印象，成為台灣連鎖品牌海外拓點最積極的餐廳之一。目前平均每分鐘可全球銷售約 1863 顆壽司。
2006 年進入中國後，以每盤人民幣 6 元的親民策略快速打開市場；在香港，迴轉壽司每碟 8 港元、外帶壽司每顆 3 港元，累積大批粉絲。新加坡以「新鮮、實惠」拓展至 38 家分店；泰國則以每盤 30 泰銖切入，並採取雙品牌策略持續拓店。海外網友普遍評價「鮭魚握壽司厚切划算」、「爭鮮在新加坡是心頭好」。
TOP 3：青花驕
自 2019 年創立，青花驕以重慶江津九葉青花椒打造出「香麻而不嗆」的湯頭，以「能喝的麻辣湯」走出國際知名度，成為外國旅客來台必訪火鍋。2024年跨足即食市場的「青花驕麻辣鍋牛肉麵」三個月即售出 35 萬碗，營收突破 2000 萬元，台北中山北店外籍顧客比例高達四成，香港旅客更是固定常客，顯示品牌跨國吸引力強。此次香港上市亦被視為青花驕海外布局的重要突破。
青花驕也與全家便利商店合作推出多款椒香鮮食，成功延伸品牌影響力。近期更正式進軍香港，與 7-ELEVEN 推出 10 款聯名商品，包括麻辣寬粉、麻辣雞胸等，讓港人能在便利商店品嚐台灣麻辣風味。
TOP 4：八方雲集
1998 年創立的八方雲集以鍋貼、水餃聞名，曾以「中式麥當勞」為品牌願景。然而首度進軍香港時，因高租金與市場適應不易，連續虧損4年，甚至面臨台幹集體請辭。董事長林欣怡親自接手後，調整制度、強化管理，並擴大產品線，成功逆轉頹勢。目前八方雲集在香港已有逾 70 家門市，成為集團的重要獲利來源。品牌已著手布局美國、東南亞與中東市場，展現台灣餐飲走向國際的韌性。
TOP 5：春水堂
春水堂是珍珠奶茶的創始品牌，主打「人文茶館」定位。2013年登陸日本後，迅速在關東、關西到福岡等地擴張，並於 2018年進入香港。因地制宜推出「珍珠抹茶豆奶」「白桃鐵觀音奶茶」等限定飲品，吸引大量日本消費者。網友也常表示，「冷拌麵辣度十足、茶香濃郁」、「在日本生活時最想念的台灣味就是春水堂」。
TOP 6：築間幸福鍋物
築間幸福鍋物起源基隆，以石頭火鍋香氣與鮮味著稱。2017年成立築間餐飲集團，進行多品牌整合，同年進軍上海並累積海外經驗。2025年，築間將在香港旺角開設首家海外店，並同步引進旗下「燒肉Smile」，打造「築間餐飲街」概念，未來也計畫插旗大阪與東南亞市場。
TOP 7：西堤牛排
王品集團旗下的西堤牛排（TASTY）以高CP值套餐形式深受消費者喜愛。品牌在中國已有 35家直營門市，有網友分享，「北京西堤味道與台灣一致，讓人有回家的感覺」。集團近年調整中國市場策略，聚焦強勢品牌並擬進軍美國市場，擴大國際版圖。
TOP 8：肉多多火鍋
肉多多火鍋以爆炒湯底與豐盛肉盤出名，2024 年選擇香港作為疫情後首站海外市場。銅鑼灣門市開幕後吸引大批顧客，週末排隊長達 1.5 小時，成為新興打卡地標。香港店保留經典麻辣與海味石頭湯底，也引入排骨酥、蚵仔煎等台式小吃。網友評價，「份量驚人、服務親切」、「落地窗俯瞰維園景色十分療癒」。
TOP 9：頂呱呱
1974 年創立的頂呱呱是台灣第一家本土連鎖炸雞品牌，以台式香料與口味建立獨特市場定位。近年透過與手搖飲品牌功夫茶合作，以複合式門市模式進軍美國市場。亞洲方面，目前在中國已有 10 間加盟店，並布局馬來西亞，力推「台灣味炸雞」走向更廣泛的國際市場。
TOP 10：鬍鬚張
說到滷肉飯，就讓人想起享譽全球的鬍鬚張，鬍鬚張自於 1960 年在台北雙連市場，以講究食材品質與家常風味聞名。第二代經營者積極拓展國際市場，採雲端廚房、跨國合作等多元策略。在日本石川縣的兩家門市還與當地社福法人合作提供身障者就業機會，獲得良好回響，網友分享，「金針排骨湯喝到落淚」、「調理包口味與台灣一致」。
本研究資料由大數據股份有限公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析期間為2024年10月23日至2025年10月22日。《KEYPO大數據關鍵引擎》以人工智慧進行語意分析，擁有每月處理逾1500億筆中文資料的網路社群數據庫，內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區及部落格等網站；本次調查係就指定主題相關文本進行統計與分析，並以網友對該議題之討論量作為主題分析與排序依據。本調查結果並未參考投票、民調或網路問卷等資料，名次僅反映網路聲量大小，並不代表網友對相關品牌或議題之正負評價。
