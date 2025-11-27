台灣最強里長捍衛移工 奔走陳情、拜廟要「留住這些泰國囡仔」

台灣最強里長、聖泰工業總經理陳永和為爭取放寬移工轉任中階人力比率，四處奔走、拜廟，終於盼得公司內11名泰籍移工久留的資格。為何他認為，留住所有技術人力，是攸關企業存亡的關鍵？

「為了留住這些泰國囡仔，我去拜了內門紫竹寺、白沙屯拱天宮、南投紫南宮，還去拜泰國三頭象神，」陳永和一一細數他從住家附近，一路拜到國外的10間廟宇。

65歲陳永和口中的「泰國囡仔」、11名泰籍資深移工，2026年元旦起，終於可以透過資深移工可全數被企業留用的新制，安心地留在台灣了。感念愈深，代表陳永和愈掛念移工留才，「我開公司42年，卻有30多年在煩惱移工的事，」。

為移工加薪，減少訓練成本

站在攻牙機台前，專注排除障礙的33歲移工阿拼，明年將在聖泰待滿12年；他在台期間，結識同國籍妻子，去年回泰國辦婚禮時，陳永和甚至專程飛去祝福。

被問到願意把青春歲月都奉獻給聖泰的原因時，靦腆的阿拼用不甚流利的中文說，老闆對他很好，「我看手機時，老闆不會罵我。」一聽到這句話，陳永和忍不住大笑解釋，「凡事不要過分，工作做好就好，我自己工作也會看手機啊。」

中午用餐前，曾在泰國當導遊，在聖泰工作逾6年的39歲移工阿拉，用泰語和陳永和聊到以往愛唱歌、旅遊的往事時，不時忘情地對陳永和拍肩大笑。他們不像老闆與員工，更像是朋友。

對陳永和而言，如何留下相處融洽、技術優異的資深移工，是企業存亡的關鍵。

奔走陳情，盼留下全部資深移工

陳永和去年以「移工留才永用方案」，替移工申請轉任中階技術人才時，才發現轉任比例僅25%，代表11名資深移工中，只能從公司內的表面處理組、成型組和攻牙組內，各選一人轉任。

問題來了，攻牙組中，阿拼雖已在聖泰待10年，但另一位移工阿國，在聖泰年資雖不若阿拼，在台總年資卻將滿12年，陳永和若不讓阿國轉中階，他只剩回鄉一途。

為了8名資深移工，也能獲得中階人力資格，陳永和積極參加向勞動部、經濟部等官員爭取放寬人力，也向行政院陳情，說明中小企業面臨的人力資源困境。今年10月30日，陳永和終於盼得勞動部公布資深移工留用比率，放寬至100%的好消息。

移工久留的下一步：永居

「移工轉任中階後，終端目標就是永居，」陳永和不諱言，移工變中階，只是第一步。既然中階人力5年後可申請永久居留，企業主現在就該協助他們融入社會、當志工，「今年丹娜絲颱風後，我主動帶移工去協助麻豆果農撿文旦。」

陳永和說，移工若能租屋，讓妻兒來台依親，逐步落地生根，使台灣變成更多元的社會，對台灣才有幫助。另一方面，陳永和明年將同步提高台籍移工薪水至3萬5000元，也早有計劃地讓台灣員工擔負管理職，因為提升台灣員工的成就感，才有意願接下未來經營管理的責任。

文：楊竣傑 圖片來源：王建棟攝

