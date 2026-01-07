「台灣最強高中生」Ray全額付現買藍寶堅尼 網羨慕喊：真的是人生贏家

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

被網友封為「台灣最強高中生」的實況主Ray，昨（6）日發布新影片表示，在美國買下人生第2台夢想車「藍寶堅尼Lamborghini Urus跑旅車」，這輛車要價約30萬美元（約945萬台幣）。年紀僅20歲的Ray也再次展現他驚人的財力，30萬美元全數現金繳清，引起大批網友熱議。

被網友封為「台灣最強高中生」的實況主Ray，昨（6）日發布新影片表示，在美國買下人生第2台夢想車「藍寶堅尼Lamborghini Urus跑旅車」。（圖／翻攝自@RayLiveee）

Ray自2023年在日本畢業旅行時，遇到他的偶像Twitch百萬級實況主Kai Cenat，勇敢和Kai對話後，成功引起他的注意並與Kai成為朋友。這簡單的一次互動，讓Ray在網路上人氣急升，開始經營自己的YouTube及Twitch頻道，以獨特風格收穫許多粉絲。

廣告 廣告

而Ray在2024年正式赴美發展實況主事業，在短短1年期間爆紅，且順利拿到綠卡。去年4月，Ray先是買下第1輛車後，接著9月便宣布成立自創服飾品牌「RUEI」，跳脫舒適圈擴大事業版圖。近期好友曾在直播時意外透露他低調買車，不過Ray卻遲遲未證實此事，直到昨日才正式公開這好消息。

在影片中，Ray興奮地向鏡頭展示自己的新車，並與粉絲們分享自己買車的過程。Ray在影片裡感謝Kai得提攜時也不忘幽默的說：「看吧聊天室，關於抱大腿這件事，真的能讓人生走很遠。」影片曝光後，不少粉絲替他感到開心表示：「一切都在一趟畢業旅行」、「希望他別迷失自我，當然超羨慕」、「真的是人生贏家」、「我謝謝你呀實現了我的夢想」、「畢旅的附加價值還在提升」。

Ray在2024年正式赴美發展實況主事業，在短短1年期間爆紅，且順利拿到綠卡。（圖／＠rayasianboy_ IG）

更多FTNN新聞網報導

妮可基嫚又離婚！結束與齊斯艾本19年婚姻 離婚協議細節曝光

前主播曝這檔股票險讓家庭失和！結局出乎意料 才知老公是「放長線釣大魚」

51歲黃立行低調現身台北 「袋鼠式背狗」被讚接地氣

