台灣最強高中生Ray爆劈腿？女友怒問「為何男人總會出軌」 4字回應藏玄機

【緯來新聞網】「台灣最強高中生」直播主Ray，因緣認識美國實況主Kai Cenat爆紅，在歐美知名度頗高，IG更是擁有超過290萬人追蹤。他在去年10月認愛19歲網紅Angi Yang，沒想到女友近日突然連續發文，感嘆「為什麼男人總是會出軌呢」，掀起熱烈討論。

「台灣最強高中生」直播主Ray與網紅Angi Yang疑似感情生變。（圖／翻攝自rayasianboy_、angifuckingyang IG）

Angi Yang本月5日在Threads發文，以簡體字發文怒譙「X的」，隨後PO出只有一個問號的貼文，昨（8日）則改用繁體字發文寫下：「為什麼男人總是會出軌呢」、「永遠不要相信網路的人設」，今天再度表示：「下輩子不想做白羊座了」。

Angi Yang發文詢問「為什麼男人總是會出軌」。（圖／翻攝自angifuckingyang Threads）

雖然Angi Yang沒有明說，但由於她與Ray雙方已取消追蹤，引來網友懷疑2人感情是否生變，紛紛留言：「分手了？」、「2個人IG還真的都取消追蹤了」、「用繁體又講這些八成Ray出軌了」、「Ray怎麼了」、「Ray你太讓我失望了」。

Angi Yang回應網友。（圖／翻攝自angifuckingyang Threads）

值得注意的是，有網友不相信Ray會出軌，「他可是上Kai Cenat約會直播，會承認自己有女友不能亂搞的人欸，還是頭大了？」對此，Angi Yang回應：「演技滿分」，似乎間接證實出軌一說，讓大批粉絲難以置信，「不可能！絕對不可能！」、「太扯了」、「果然是真的」、「太扯了，他配不上你」、「發瘋了」。

