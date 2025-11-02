台灣最強鷹眼 福八升空倒數

我國家太空中心主任吳宗信（前左四）、福八計畫主持人劉小菁（前左三）與團隊成員合影。（國家太空中心提供）

本報綜合報導

福衛八號首顆衛星「齊柏林」運抵美國，力拚十一月中升空，標誌台灣太空科技自主能力進入新里程碑。

福八計畫主持人劉小菁表示，福八將是台灣自製「最強鷹眼」光學遙測衛星星系，過去福五只能「看到」高速公路往來車輛川流不息，福八的眼力則是足以辨識車輛型態，解析度大幅提升，有助於提升政府救災、農業監控與國安能量。

福衛八號是搭載包含光學遙測酬載與科學酬載的衛星，將由八顆光學遙測衛星構成星系，包含六顆原始解析度一公尺、另發展兩顆原始解析度小於一公尺的衛星，將部署於距離地表五六一公里高的太陽同步軌道，預計二０三一年布建完成。

劉小菁說，福八首顆衛星的原始地面解析度可達到一公尺，經後處理可達零點七公尺，後續衛星的解析度將逐步達零點五公尺，優於福衛五號解析度的二公尺，「這是蠻大的jump（躍進），很不容易」。

她舉例，福五從太空中大概能看到高速公路上有汽車行進，但較難看出細節，福八則是可以分辨汽車的型態，如卡車、轎車等，因為解析度大幅提升，當政府需要投入救災資源時，透過福八高解析畫質，能進一步觀察災區毀損情況，有助政府研擬精準救災策略。

此外，福衛八號彩色頻段較多，除可以區分植物與非植物，還有機會辨識植物品種，如辨別稻田與甘蔗田。

劉小菁也以俄烏戰爭為例指出，從衛星影像中可以監測軍事部署與行進狀況，或是觀察核能基礎設施運作。過去福二、福五皆支援軍方應用，福八未來也將扮演關鍵角色。