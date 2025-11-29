台灣最強鷹眼！福八首顆衛星齊柏林升空 能辨識高速公路車輛型態
台灣第一個自製光學遙測衛星星系「福衛八號」的首顆「齊柏林衛星」，歷經5次延期後，終於在台灣時間今（29）天凌晨2點44分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭發射升空，歷經140分鐘飛行，火箭推進到離地約561公里高度，將齊柏林衛星釋放進太陽同步軌道，準備展開對地表取像的光學遙測任務。
衛星狀態良好 29號10:42首度通過台灣上空
福衛八號衛星星系被稱為台灣「最強鷹眼」，第一顆齊柏林衛星原始地面解析度可達到1公尺，經後處理可達0.7公尺，優於福衛五號解析度的2公尺，足以辨識高速公路上的車輛型態。
齊柏林衛星於清晨5:04釋放進入預定軌道，半小時後，首度與挪威海外地面站進行通聯，通聯時間約11分51秒，初步確認衛星健康，29號上午10點42分首度通過台灣上空，與台灣地面站通聯時間為12分鐘，通聯情形良好，衛星電腦、電力系統、姿態控制初步運作正常，姿態大致穩定，衛星電量也開始上升，後續會依序進一步測試主、備援系統。
國家太空中心主任吳宗信說，齊柏林衛星仍處於安全模式，希望能在接下來這幾圈軌道內切換至正常工作模式。後續作業規劃上，預計一週內開啟星象儀、慣性測量姿態估算及導航功能，也嘗試啟動光學酬載，逐項驗證內部各元件與功能；一個月內調校衛星運作狀態；約三個月後可望開始上傳取像指令。
吳宗信指出，未來齊柏林衛星每天可以多次取像，同時具備全球覆蓋對地的網絡觀測系統，取得的影像可以提供未來防災、救災及國土上的規劃，甚至是守護國土安全。成為台灣在太空中的眼睛，閃閃發亮守護台灣。
台視新聞／綜合報導 責任編輯／陳盈真
「齊柏林衛星」今上午10點42分通過台灣！齊廷洹：代替父親守護台灣
福衛八號首顆衛星「齊柏林衛星」打頭陣 29日凌晨2:44發射升空
齊柏林衛星升空再延期 火箭新發射時間為11/29凌晨
