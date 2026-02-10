台灣最強AI專利公司是「這家」！ 卓榮泰：接受新式核能確保供電無虞支持產業

行政院長卓榮泰出席工研院先進半導體研發基地動土典禮。（行政院提供）

台灣最強的世界級AI專利技術公司排行榜出爐，同時也入圍科睿唯安2026年全球百大創新機構的，前三名為台積電、友達和鴻海，最積極的學校則是國立成功大學，已是四連霸。行政院長卓榮泰表示，台灣製造在對美談判與國際互動中已有不可取代的力量，會繼續落實二次能源轉型，開發多元綠能、強化電網韌性外，全面接受全世界先進的新式核能技術，要讓產業界更安心。

經濟部智慧財產局今（10）日公布2025年「各國AI專利技術布局分析」，前12名企業研究機構，依次為台積電、友達、鴻海、工研院、南亞科、瑞昱、台達電、聯發科、緯創、華碩、慧榮、中強。他們以台灣為專利布局首站，進而前往全球布局，同時也入榜科睿唯安2026年全球百大創新機構。

卓榮泰今日出席工研院先進半導體研發基地動土典禮時，先向與會的科技大廠，包括台積電、鴻海、聯發科、南亞科、華邦電、旺宏等公司致意，因為台灣經濟成長率的亮眼，科技廠功不可沒。

台積電也捐贈一些設備給這個實驗場域，要讓更多中小企業加入最新研發陣容。卓榮泰表示，台灣製造已成為全球最受信賴的品牌，在對美談判與國際互動中，政府與產業都清楚感受到，世界已經看見台灣不可取代的關鍵力量。台灣必須在這樣的角色中持續勇敢前進，而政府對產業不僅有權力，更有責任，產業一旦停滯，影響的不只是台灣，而是全球供應鏈的運作。

所以談到產業發展最關注的電力供應問題時，他說，水電供應必須無虞，將在核安有保障、核廢有解方及社會高度共識下，全面接受全世界先進新式的核能技術，審慎評估並面對傳統核能是否能帶給產業界的安心，將全面做開放能源的構想。

卓榮泰表示，電力就是算力，算力就是國力，政府將朝這個方向持續努力。

這個「先進半導體研發基地」由晶創台灣方案支持，基地內將設有「先進半導體試產線」，2027年底完工後，將提供IC設計創新試產驗證、先進半導體製程開發、設備材料在地化驗證三項服務，降低中小型IC 設計公司與新創公司的驗證門檻，也協助國內材料及設備業者強化競爭力，超前部署AI晶片、矽光子、量子等前瞻技術，開創半導體創新研發生態系，強化台灣在全球半導體產業的關鍵地位。

