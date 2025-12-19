台灣最強AV女優進軍美國！剪開舌頭變蛇舌 獨特之吻勇闖成人屆奧斯卡獎

記者鄭尹翔／台北報導

26歲新生代AV女優Jesse 魷魚。（圖／大象傳媒）

由大象傳媒與渡邊傳媒聯手打造的台灣AV女優 Jesse 魷魚，近日傳出重大好消息，她正式入圍 2026 年美國 AVN Awards（AVN 成人影視大獎）投票選拔名單，成為少數進軍國際成人影視殿堂的台灣女優之一。被譽為「成人界奧斯卡」的 AVN Awards，將於 2026 年 1 月 24 日在美國拉斯維加斯盛大舉行，Jesse 魷魚也有望親自前往參與盛會。

年僅 26 歲的 Jesse 魷魚，憑藉鮮明個人特色與強烈舞台辨識度，在國際市場逐漸嶄露頭角。其中最受關注的，莫過於她極具話題性的「雙舌」形象。為了打造獨一無二的表演風格，她在成年後接受舌部分割手術，歷經長時間復原，成功塑造出帶有神祕氣息的「蛇姬」標誌，成為她在鏡頭前最具代表性的特色之一，也讓海外觀眾留下深刻印象。

Jesse 魷魚曾分享，AV 產業對她而言不只是工作，更是一種展現自我與創作表演的舞台。她坦言，看見作品獲得觀眾喜愛，會感受到強烈成就感，也成為她持續前進的重要動力。私底下的她其實相當低調，是一名熱愛 PS5 的宅女，空閒時可以整天待在家打電動，但只要遇到重要活動，仍會嚴格管理身材狀態，展現高度職業自律。

此次進軍 AVN Awards 投票選拔，對 Jesse 魷魚而言是演藝生涯的重要里程碑。她也感性表示，希望能獲得粉絲支持與鼓勵，透過實際投票行動為她加油。這不僅是她個人的夢想，更被視為台灣成人影視產業邁向國際舞台的重要一步。

