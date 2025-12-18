台灣最有貢獻總統是誰？AI點名蔡英文排名高 馬英九慘墊底「這事」被質疑

AI曝台灣最有貢獻總統，蔡英文名列前茅、馬英九慘墊底。圖／翻攝自蔡英文、馬英九臉書

台灣自1996年舉辦首次總統直選後，至今經歷數任總統，也進行3次政黨輪替，有網友詢問Google的Gemini AI「台灣歷任總統誰的貢獻度高」，並以經濟、國安、民主等面向進行分析，李登輝拿下第一，蔡英文也因深化台灣民主、與國際同盟合作，拿下第二，反觀前總統馬英九各項數據都墊底，更因「這事」遭質疑，引起熱議。

一名網友在Threads發文指出，與Gemini談論台灣歷任總統的「貢獻度」，主要從宏觀角度結合經濟數據探討，並列入國安、民主因素進行排名，可以看到第一名是李登輝，其次為蔡英文、蔣經國、賴清德、陳水扁，墊底則為馬英九。

廣告 廣告

圖表可見，李登輝因開放「總統直選」，被讚許民主貢獻度極高，加上提出兩國論，以及帶領台灣度過危機名列第一，核心價值也標註為「民主轉型」；第2名為蔡英文，因推動潛艦國造、帶領台灣走向國際，並促進國內社會平權，具有高貢獻，核心價值為「國際連結」。

第3名為蔣經國，雖然當時仍處戒嚴時期，不過推動國防自主，並帶領台灣對抗中共，使台灣「穩定繁榮」，也被評價為「中等貢獻」。

第4名則為剛上任的賴清德，因推動全社會防衛，並與深化盟友關係，核心價值為「捍衛主權」；第5名為陳水扁，因推動台灣第一次政黨輪替，加上讓台灣軍事現代化，對台灣民主具有中高貢獻，核心價值則為「本土認同」。

墊底的則為馬英九，執政期間因「國防弱化」、「主權模糊」，被列為民主貢獻中等的總統，核心價值為「兩岸和平」。

AI數據也給出結論，表示李登輝、蔡英文排名高，「這是因為在現代國際脈絡下，台灣的民主已成為最好的國安武器，而這兩位總統在制度建立與國際同盟的努力，為台灣換取了生存所需的空間」。

總統貢獻表。圖／翻攝自Threads

此外，若單看經濟數據，AI則有不同結論，第1名的蔣經國執政亮點包含平均GDP成長率達9.5%，以及確立半導體國策，被封為「奠基者」，第2名的蔡英文則因人均GDP突破3.4萬美元、股市翻倍、供應鏈重組等作為，被封為「重建者」。

第3名的李登輝為「轉型者」，任內人均GDP從6千美元飆升至1.4萬美元，也讓台灣加入WTO；第4名為今年才剛上任的賴清德，因2024年到2025年經濟成長率預估創下15年新高，且主導AI生態系，成為一大亮點，不過因為執政不久仍有待觀察，被列為「衝刺者」。

第5名的陳水扁，因任內成長率達4.8%，加上完成高鐵建設、金融改革，被列為「維護者」，馬英九則被列為「穩定者」，執政亮點包含平均成長率2.8%、簽署ECFA，以及帶領台灣度過金融海嘯，不過也因數據明顯不及上述幾任總統，因此只排第6名。

AI曝台灣歷任總統貢獻度排行榜。圖／翻攝自Threads

貼文曝光引起網友兩面討論，有人認為「這表示國民黨一代不如一代」、「我個人覺得馬英九時期，是兩岸最和諧的一段時間，所以當時就沒什麼考慮國防問題吧」、「馬英九就是底標穩定者，謝謝不客氣」。

也有人質疑「股市創高跟政府有什麼關係我真的很好奇」、「馬英九很明顯更強，連金融海嘯都能有2.8%的成長率」、「光度過金融海嘯以及維持兩岸和平穩定，馬總統就足以當第二名了」、「講得好像GDP和股市跟總統有關係」、「台積電多好跟賴青德執政沒有半毛關係啊」、「AI是可以被引導的」。



回到原文

更多鏡報報導

當警察好方便？穿便服開警車「載2女1狗」買水果 民眾怒檢舉下場超慘

腦麻女孩不喪志！熬3年躍身美妝網紅 替家中還清百萬債務

好市多被硬插搶車位！員工「貼心舉動」化解尷尬 網友看完超氣