台灣最有錢私校是它，輔大只排第9！68億可用資金 專家列「底氣足」特徵

台灣少子化問題越趨嚴重，導致大學報名人數急劇下降，教育部預估117學年（2028年）大一新生將跌破18萬人新低，屆時恐有約40所私校面臨退場危機，根據教育部公布的「114學年大專校院新生註冊率」，共計6所學校低於6成的淹水線。此外，近日針對各大專院校「可用資金」的排名，也在網路上掀起熱議，國立大學方面，第一學府台灣大學（台大）穩居全台之冠。

少子化衝擊學校運作，財務也成為私立學校退場的一大指標。根據教育部「大專校院校務資訊公開平台」最新資料，113學年各大專校院可用資金，現金增減情形。國立大學方面，以台大可用資金最多，約為110億元遠超全台所有大學，而後依序為國立高雄科技大學（約50億元）、國立台中科技大學（約33億元）。

3私校「負」可用資金 北醫回應：無法反映整體財務狀況

私校方面，以慈濟大學（約68億元）可用資金最多，其次依序為為明志科技大學（約65億元）、亞東科技大學（約58億元）。但值得注意的是，公開資料也顯示，有3所私立學校可用的資金為「負數」，分別為大漢技術學院（負873萬元）但已自114學年起停辦）、中信金融管理學院（負1965萬元）、包括台北醫學大學（負1億1890萬元）。

廣告 廣告

根據《中央社》報導，北醫大回應，現行財務指標僅以學校為計算基礎，附屬醫院盈餘回饋學校運用現金沒有納入，加之附屬醫院硬體支持均列帳於學校，該份排名無法完整呈現北醫大整體財務狀況。而中信金融管理學院則明確回應，113學年底帳上存款尚有1億餘元，資金無虞。對此，財經專家游庭浩也在臉書貼出相關排名，表示新年學測將至，選擇大學時不只看學術排名，也能參考學校可用資金。

私校資金排名靠前 財經專家：宗教、大企業底氣足

游庭浩指出，據媒體統計，各大專校院可用資金概況中，台大穩居全國第一，慈濟大學則升至第二，成為最有錢的私立大學，更超越往年常居私校龍頭的明志科技大學。他進一步說，可用資金的計算方式，是「現金與存款＋短期可變現資產－短期須償還負債」，這樣的數字高低直接反映學校短期內，可自由運用的財務彈性，前10名中，私校就占了7席，且多半背後有宗教團體或大型企業支持，這代表在少子化壓力下，這些學校財務穩定度，將更有能力支撐。

更多風傳媒報導

