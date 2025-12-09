台灣最熱賣泡麵排名曝光！「這款」穩居國產龍頭 韓系壟斷進口市場

即時中心／高睿鴻報導

泡麵在我國是很受歡迎的食物，也是各大超市、超商的熱銷商品，人人隨時都能「來上一碗」，但哪款泡麵能成為市場扛霸子？大型賣場「家樂福」最近公布今（2025）年1至11月「2025年度國產與進口泡麵排行」，國產品牌前3名還是老面孔，分別為國人相當熟悉的「統一肉燥麵」（銷售額9900萬）、「來一客鮮蝦魚板」（8600萬）、「滿漢大餐蔥燒牛肉」（5500萬），不愧為國民3大經典泡麵，地位穩若泰山。

根據家樂福公告，國產泡麵前10強，按照排名順序分別為：一、統一肉燥麵，二、來一客鮮蝦魚板，三、滿漢大餐蔥燒牛肉，四、科學麵，五、維力炸醬麵，六、台酒花雕雞麵，七、味味A排骨雞湯麵，八、統一辣味蔥燒牛肉，九、來一客辛辣香菇，十、統一鮮蝦麵。

泡麵在我國是很受歡迎的食物，也是各大超市、超商的熱銷商品，人人隨時都能「來上一碗」。（示意圖／民視新聞資料照）

至於進口泡麵，也與往年情況類似，韓國品牌表現強勢，銷售額前10強拿下9席、前20名也奪19席；前3名分別為「農心辛拉麵」（銷售額5500萬）、「農心爽口海鮮烏龍麵」（銷售額1550萬）、「營多珍饌印尼極品炒麵」（銷售額1200萬）；除了第3名非韓國泡麵，前兩名、以及後面17名皆為韓系泡麵，受歡迎程度可見一斑。

另，進口前10名泡麵品牌，按排名順序分別為：一、農心辛拉麵，二、農心爽口海鮮烏龍麵，三、營多珍饌印尼極品炒麵，四、農心安城湯麵，五、韓式小雞麵（雞汁），六、韓式小雞麵（香辣），七、不倒翁起司拉麵，八、農心安城湯麵（單包），九、農心辛拉麵辣白醬，十、農心辛辣白菜風味拉麵。

韓系泡麵近乎壟斷進口市場，或許也與韓團風氣正盛有關，如人氣女團「aespa」日前成為「辛拉麵」首位「辛拉麵全球大使」，再次讓韓國辣泡麵的潮流席捲全球。

