台灣最終站 《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站》可愛開展

「哆啦A夢旋風」席捲高雄！聯合數位文創主辦，並由創意品牌AllRightsReserved在FujikoPro協力下創作的《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站》，即日起於國立科學工藝博物館二樓特展廳盛大開展，該展為台灣最終站，展覽佔地近千坪，完整呈現豐富多元的展品內容，包括秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典的巨幅漫畫場景，以及近百座哆啦Ａ夢立體雕塑全員到齊，可愛指數100%，粉絲們即將被哆啦A夢療癒一整個冬天！(見圖)

廣告 廣告

主辦單位今(十六)日說明，這次展覽將藤子‧F‧不二雄老師筆下的經典漫畫世界，以嶄新方式回到大家眼前，現場規劃多個漫畫相關展區，從放大比例的經典漫畫頁面、珍貴黑白復刻原畫，到沉浸式的閱讀體驗空間，帶領大小朋友重溫看漫畫時的感動。

以四十五本漫畫單行本為靈感打造的「漫畫單行本展區」，精心挑選出五幕經典漫畫場景，透過放大比例與立體化設計生動呈現，讓觀眾彷彿在現場被照射了哆啦A夢的縮小燈，走進巨型漫畫書世界，感受故事情節就在眼前的震撼；在「黑白作品展區」更展出了十七幅珍貴的藤子‧F‧不二雄老師黑白漫畫復刻原畫，其細膩的線條記錄著不同年代的畫風演變及《哆啦A夢》多樣的藝術風格。

主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫特別邀請FujikoPro代表取締役勝又日子共同出席開展記者會，現場氣氛熱烈，而回顧這次策展經歷，李彥甫表示，這次展覽是台灣最終站，特別將科工館二樓特展廳全部包下，運用挑高七米、近千坪的空間呈現經典漫畫章節、大長篇作品的場景，絕對是個大人小孩都能沉浸其中的夢想世界！

與會的FujikoPro代表取締役勝又日子分享，從過去以「小叮噹」這個名字廣受喜愛的時期，到如今為止，有許多人和哆啦A夢一起成長，對於曾經在童年時期陪伴著哆啦A夢成長的朋友們，這將喚起滿滿的懷舊情感；而對於第一次和哆啦A夢相遇的朋友們，則能盡情感受哆啦A夢世界的深度和魅力。期盼大家能夠跨越世代，從不同角度親身體驗哆啦A夢的世界。

AllRightsReserved代表提到，我們很高興「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」再次來到新的一站-高雄，這次高雄站也特別融入了在地特色，例如哆啦A夢手捧珍珠奶茶的可愛造型；我們相信，豐富多元的展覽內容，一定能讓高雄的朋友和所有粉絲們100%地沉浸並享受在哆啦A夢的夢想世界中。尚未購買民眾敬請把握最後機會，凡憑有價票入場，即可獲得隨機乙款哆啦A夢造型徽章，每款皆呈現哆啦A夢不同造型的可愛模樣！

《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展高雄站》不僅帶來滿滿驚喜，更公開神秘道具「100%朋友召喚鈴」，而背後更藏有一段與「胖虎」息息相關的祕密故事！在「100%微型劇院」展區中，將獨家放映由日本Shin-Ei Animation團隊專為這次展覽製作的原創短篇動畫《胖虎世界巡迴演唱會》，在動畫中熱愛唱歌的胖虎，竟夢想成真舉辦了個人演唱會！至於「100%朋友召喚鈴」究竟扮演了什麼關鍵角色？為什麼會拿出這個秘密道具？答案就藏在「100%微型劇院」展區中！

展覽外的設計物同樣極具巧思，以哆啦A夢標誌性的藍色為主色，搭配漫畫格構圖，設置了巨型「100%朋友召喚鈴」展覽入口，大家來到科工館二樓就能立刻享受被哆啦A夢環繞的夢幻合照！期間限定的哆啦A夢商店也驚喜登場！現場推出高雄站獨家商品燈箱畫、紀念印章、隨機收藏卡等，也引進多款香港、台北站人氣周邊商品，如「變成烤蕃薯吧！」和「鼻子氣球」毛絨鑰匙圈、元祖哆啦A夢肩膀毛公仔、主題紀念限定款T恤及身戴100%朋友召喚鈴的哆啦A夢小夜燈等，每樣都超可愛！此外，只要在展覽現場拍照打卡並上傳至個人社群平台，即可兌換「展覽限定小卡」乙張，絕對讓所有哆啦A夢的粉絲們滿載而歸！

該展覽獲各界熱烈支持，包含贊助單位玉山金控，民眾可於開展後現場使用【玉山Wallet App掃碼付】購票，即享全票九折優惠；網路購票請至udn售票網(https://pse.is/84ef4b)、Klook(https://pse.is/8454mp)，更多展覽資訊敬請依官方FB、IG公告內容為主。